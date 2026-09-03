Etopia Kids cierra su edición más exitosa con más de 600 participantes y apuesta por la educación STEAM

El consejero de Economía, Transformación Digital y Transparencia, Carlos Gimeno, ha podido conocer de primera mano algunos de los trabajos en una visita realizada este jueves, 3 de septiembre, a las colonias. - MIGUEL G. GARCÍA

ZARAGOZA, 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

El programa Etopia Kids ha cerrado su edición más exitosa con 603 inscripciones y una ocupación superior al 85 por ciento de las 720 plazas ofertadas. La iniciativa, impulsada por el Ayuntamiento de Zaragoza y Fundación hiberus, ha reunido durante seis semanas, en junio, julio y septiembre, a niños y jóvenes de entre 6 y 15 años en torno a la ciencia, la tecnología, la creatividad y el aprendizaje práctico.

La edición de este año, denominada 'Digital Planet Edition-Viaje al Centro de los Datos', ha ampliado sus contenidos y ha incorporado nuevos itinerarios relacionados con la inteligencia artificial, la robótica, la programación, la ciberseguridad, la ciencia, el espacio, el emprendimiento y la aplicación de la tecnología al deporte.

En declaraciones a Europa Press, el consejero municipal de Economía, Transformación Digital y Transparencia, Carlos Gimeno, ha destacado que el balance demuestra "el compromiso de Zaragoza con una educación científico-tecnológica y artística que prepara a las nuevas generaciones para los desafíos del futuro". A su juicio, el interés de las familias confirma el valor de una propuestas que combinan formación y diversión durante los periodos no lectivos.

Gimeno ha señalado que la ciudad y las familias afrontan estos días el regreso a la rutina, pero ha defendido la importancia de mantener programas que faciliten la conciliación, y al mismo tiempo, permitan a los jóvenes conocer nuevas áreas de conocimiento. En este sentido, ha subrayado que las colonias tecnológicas pueden contribuir a despertar nuevas vocaciones y a preparar el talento que Zaragoza necesitará en los próximos años.

El responsable municipal ha resaltado, a su vez, la colaboración público-privada que hace posible el proyecto y el papel de la Fundación hiberus, que ha liderado esta tercera edición. Según ha recalcado, esta cooperación permite ofrecer contenidos especializados, adaptar los itinerarios a las edades y los intereses de los participantes y consolidar a Etopia como un espacio de referencia para la divulgación científica y tecnológica.

Por su parte, la directora de Fundación hiberus, Sandra Parrilla, ha calificado la edición de "auténtico éxito" y ha resaltado que más de 600 niños han participado en los diez itinerarios organizados. Las propuestas más demandadas han sido las relacionadas con la ciencia, la robótica y los videojuegos, aunque el programa también ha abordado otras disciplinas para ofrecer una visión amplia de las posibilidades de la tecnología.

TECNOLOGÍA, APRENDIZAJE Y COMPETENCIAS

Parrilla ha explicado que el objetivo de Etopia Kids no se limita a facilitar la conciliación familiar, sino que pretende "plantar la semilla de la responsabilidad tecnológica" entre los más jóvenes. Para ello, los participantes han trabajado con herramientas digitales desde una perspectiva práctica, segura, ética y responsable, entendiendo la tecnología como un instrumento para crear, resolver problemas y generar oportunidades.

A lo largo de los talleres, los menores han desarrollado proyectos que posteriormente han presentado a sus familias. Estas actividades les han permitido poner en práctica conocimientos técnicos y, al mismo tiempo, reforzar competencias como el trabajo en equipo, el esfuerzo, la perseverancia, la tolerancia a la frustración, la comunicación, el análisis y el razonamiento crítico.

La participación ha crecido más de un 40 por ciento respecto a la edición anterior y alrededor del 30 por ciento de los inscritos han sido niñas. Durante la última semana del programa, desarrollada en septiembre, han participado 108 menores. Parrilla ha avanzado que la próxima edición volverá a incorporar novedades tanto en los contenidos tecnológicos como en los itinerarios y en la manera de trabajar las competencias personales.

La responsable de esta iniciativa ha considerado que el crecimiento sostenido del programa confirma la necesidad de mantener una oferta de educación no formal que evolucione al mismo ritmo que la tecnología. En este sentido, ha señalado que cada edición permite detectar nuevos intereses entre los participantes y adaptar las actividades para que el aprendizaje resulte atractivo, accesible y útil.

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

Además de los itinerarios principales, Etopia Kids ha desarrollado distintas actividades complementarias para ampliar la experiencia de los participantes. Entre ellas han destacado los encuentros con el exfutbolista Ángel Lafita, en los que cerca de un centenar de niños y jóvenes han conocido cómo la tecnología está transformando el deporte profesional.

El programa ha incluido asimismo cuatro talleres de inteligencia artificial y otro centrado en la tecnología aplicada a la accesibilidad. Estas actividades han acercado a los participantes a las posibilidades de la IA y a su capacidad para mejorar la vida cotidiana de las personas, al tiempo que han planteado la necesidad de utilizarla de manera consciente y responsable.

En colaboración con La Terminal, se han celebrado seis talleres de emprendimiento dirigidos a trabajar la creatividad, la resolución de problemas, el liderazgo y la generación de ideas. Los menores han podido conocer las primeras fases de un proyecto y experimentar con procesos que combinan imaginación, planificación y toma de decisiones.

Otra de las colaboraciones destacadas ha sido la desarrollada con Amazon Web Services, que ha permitido reunir a cerca de 200 participantes en seis talleres de robótica y programación en el espacio Think Big. En estas sesiones, los asistentes han construido y programado robots y han trabajado el pensamiento lógico y computacional, la resolución de problemas, la creatividad y la experimentación.

El Ayuntamiento de Zaragoza y Fundación hiberus han defendido que Etopia Kids se ha consolidado como un programa de referencia nacional en educación tecnológica no formal. Su propuesta combina actividades de ocio educativo con contenidos especializados y adapta la dificultad de los talleres a las distintas edades, de modo que cada participante pueda avanzar desde su nivel de conocimiento.

Con el cierre de esta edición, Etopia Kids mantiene su apuesta por un modelo de aprendizaje basado en la experimentación y la participación activa. La organización ya trabaja en la próxima convocatoria, en la que prevé incorporar nuevos contenidos y metodologías para seguir acercando la tecnología a la infancia y la adolescencia y reforzar el papel de Zaragoza como ciudad vinculada a la educación STEAM.