Eva Torres (Vox): "Julio Calvo ha sido un jefe ha repartido mucho juego" en el grupo del Ayuntamiento de Zaragoza

Archivo - La concejala de VOX en el Ayuntamiento de Zaragoza Eva Torres. - EUROPA PRESS - Archivo

ZARAGOZA 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

La portavoz adjunta del grupo municipal de Vox, Eva Torres, ha elogiado al hasta ahora portavoz de este grupo, Julio Calvo, del que ha destacado que "además de una gran persona y un gran político ha sido un jefe muy generoso, que ha repartido juego y hemos tenido muchísimo diálogo entre los concejales".

Eva Torres ha tenido palabras de agradecimiento hacia Julio Calvo, quien ha anunciado este lunes que deja su acta de concejal y abandona la política porque a sus 71 años ha decidido que es el momento de jubilarse.

Su salida se ratificará en un pleno, ya sea el ordinario de febrero o uno que se convoque de forma extraordinaria en el que también tomará posesión de su acta de concejal el siguiente de la lista, que es María Luisa Gaspar y en caso de que declinara correría el turno a Adrián Sarasa. Se da la circunstancia de que ambos están desligados del partido y el tercero en la lista es el asesor del grupo municipal, Óscar Manuel Adame. La decisión es personal.

En declaraciones a Europa Press, Eva Torres ha explicado sobre el puesto de la Portavocía del grupo municipal al decidir Julio Calvo "de alguna manera, echarse a un lado", ella asume como portavoz adjunta.

Más adelante cuando esté el grupo hecho se verá quien ostenta de forma definitiva ese cargo. "Todos lo vemos como un paso natural y también, yo, al menos, así lo entiendo, pero mi partido también tiene que pronunciarse", ha expuesto Torres para apostillar que "tiene que ser de la satisfacción y del gusto de todos los concejales y del partido, de ambos".

A su parecer, es la manera "más fácil y la mejor de hacer las cosas que estemos todos de acuerdo", ha defendido para declararse partidaria del "trabajo en equipo" porque al proceder el ámbito de la empresa privada "sin un buen equipo, fuerte y conexionado, es difícil lograr éxitos, además de que es importante también tener el respaldo del partido".

PERFIL: TRABAJADOR

Precisamente, sobre el perfil más idóneo que necesitaría el grupo municipal de Vox con la marcha de Julio Calvo, la portavoz adjunta ha dicho que lo más importante es que "sepa trabajar en equipo y que esté dispuesto a trabajar muchísimo porque el trabajo que hay en el ayuntamiento es brutal. Solamente lo sabe los que estamos. Si te lo tomas con responsabilidad, la dedicación que supone el Ayuntamiento de Zaragoza es tremenda".

Al respecto, ha contado que no solo hay que estudiar los temas continuamente, sino prepara mociones, preguntas y estar muy informado de todo lo que sucede; además de cubrir muchos actos públicos, a lo que se suma una labor que para el grupo municipal de Vox es "muy importante" que es estar en todos los distritos con los vecinos, en las juntas de distrito y en los barrios rurales. "Todo eso requiere de un esfuerzo y de una dedicación tremenda. Eso es el perfil que se necesita", ha descrito.

"Lo demás, se aprende, se estudia, pero es la actitud que se necesita más que la actitud. La actitud con C que la actitud con P. Porque la aptitud la aprendes luego", ha diferenciado.

"Las personas que están puestas en la lista, me da igual el número 5, el 6, el 7, el 8, los conozco a todos y todos son personas que están actualmente en activo, que están trabajando, son personas válidas", ha elogiado.

PRESUPUESTO

Sobre la negociación del presupuesto de 2026, ha indicado que sigue sus plazos y será a finales de febrero cuando se celebre el pleno en el que se debatan. "Porque se vaya un concejal del grupo esto no para y es muy importante el presupuesto, lógicamente".

Sobre los contactos con el Gobierno de Zaragoza para retomar el debate e intentar llegar a un acuerdo, Eva Torres ha confiado en que "a lo largo de esta semana, imagino, tendremos algún contacto".

Ha reiterado que "la pelota está en el tejado del PP" y son ellos, por el Gobierno de la ciudad, el que "tiene que mover ficha" para recordar que Vox se opone a que el gasto corriente aumente en 50 millones de euros el próximo año y también se opone a la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) "como dice Vox en todas las ciudades", ha remachado.

"Hasta ahora hemos ido salvando los escollos que nos hemos encontrado. Este año han surgido estos escollos sobrevenidos, entre comillas, porque no es una cuestión de partidas", ha precisado.

En este sentido, ha abundado en que Vox "ha sido generoso" en las partidas del presupuesto para reconocer que ellos --el Gobierno de la ciudad-- "también nos han dado nuestro espacio".

"Nosotros hemos aceptado muchísima parte del presupuesto que no estamos de acuerdo, porque nuestro presupuesto no sería el del Partido Popular, pero ahí sí que hemos tenido en cuenta que es el partido más votado y que el peso pesado del presupuesto tiene que reflejar la forma en la que quiere gobernar el Partido Popular. Eso sí, y nosotros hemos introducido todo lo que hemos podido, también es verdad".

Ahí ha habido acuerdo, pero ahora "hay estos escollos que hay que salvar y el cómo se resuelve se irá viendo" porque "la pelota está en el tejado del Partido Popular", ha zanjado.