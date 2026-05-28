Eva Valle destaca "el compromiso con el territorio de Pastas Romero"

Las consejeras de Economía y Agricultura han participado en el acto del centenario de Pastas Romero celebrado en Daroca. - GOBIERNO DE ARAGÓN

La consejera de Economía y la de Agricultura, Arancha Simón, participan en el acto del centenario de la empresa familiar aragonesa

DAROCA (ZARAGOZA), 28 (EUROPA PRESS)

La consejera de Economía, Empleo y Competitividad del Gobierno de Aragón, Eva Valle, ha destacado hoy en el acto central del centenario de Pastas Romero, celebrado en Daroca (Zaragoza), "el compromiso con el territorio de una empresa que es ejemplo de arraigo, de compromiso con el territorio y de cómo el desarrollo económico puede y debeconstruirse desde todos los rincones de Aragón".

Valle, que ha estado acompañada por la consejera de Agricultura, Arancha Simón y el alcalde de Daroca, Miguel García Cortes, ha valorado la importancia de que la empresa "siga en Daroca desde hace cien años. Una decisión que es muy significativa de lo que es la familia y la empresa. Seguir en donde nacieron ha sido apostar por el territorio cuando hacerlo implicaba asumir más dificultades en transporte, acceso a mercados, en talento o en inversión".

En la atención a los medios de comunicación ha participado asimismo el presidente del grupo, Francisco Romero, que ha destacado que "han transcurrido cien años y seguimos manteniendo los mismos valores que inspiraron al fundador. Ponemos honestidad en todo lo que hacemos: estamos comprometidos con la calidad y la seguridad alimentaria, con el medio ambiente y nuestro entorno, y buscamos dar la mejor atención y la más cercana posible a nuestros clientes, añade.

CENTENARIO DE PASTAS ROMERO

La empresa familiar aragonesa Pastas Romero celebra un siglo de historia siendo fiel a sus orígenes en Daroca y comprometida con la calidad y la seguridad alimentaria.

Pastas Romero, fundada por Manuel Romero Marqués en 1926 en Daroca, celebra 100 años de tradición familiar en la fabricación de pasta. Desde sus inicios como "La Competidora", la empresa ha evolucionado hasta convertirse en un líder del sector, produciendo 400.000 kilogramos diarios y exportando a más de 20 países.

Con foco en la innovación responsable, la empresa trabaja con proveedores locales para garantizar la trazabilidad y la sostenibilidad de sus ingredientes, y mantiene un compromiso firme con la excelencia y la seguridad alimentaria.

Consolidada como una gran empresa familiar, la compañía se adentra en la conmemoración de su centenario continuando con su legado. En sus cien años de historia, la firma ha unido generaciones a través de productos artesanales, innovación continua y un compromiso firme con la calidad.

Durante este 2026, Pastas Romero desplegará una serie de actos e iniciativas para agradecer a clientes, proveedores y comunidades locales su confianza durante su siglo de vida.