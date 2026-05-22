Eva Valle trabajará para que las inversiones empresariales generen "un efecto tractor real" sobre la economía

La consejera de Economía, Competitividad y Empleo del Gobierno de Aragón, Eva Valle. - CORTES DE ARAGÓN.

ZARAGOZA 22 May. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Economía, Competitividad y Empleo del Gobierno de Aragón, Eva Valle, ha apostado este viernes, en Comisión de las Cortes autonómicas, donde ha comparecido para explicar las líneas de actuación de su Departamento, por extender los efectos de los centros de datos y otras actuaciones empresariales a toda la economía regional.

"Debemos aspirar a que los 90.000 millones anunciados, una cifra realmente excepcional, generen un efecto tractor real sobre el conjunto de la economía, sobre el tejido empresarial, los centros de formación y las comarcas", abriendo oportunidades a las empresas: "Ese es el gran reto económico de la legislatura".

"Parte de eso lo estamos viendo ya, ese permear en la vida de los aragoneses", ha dicho, poniendo como ejemplo la apertura de delegaciones de empresas de construcción e ingenierías para trabajar con los centros de datos, que "están trayendo empresas vinculadas y creando un tejido productivo mucho más avanzado".

"Los centros de datos son motores de transformación económica, de generación de empleo cualificado, de atracción de inversiones y de fortalecimiento de nuestra seguridad y soberanía digital", ha dicho Valle, recalcando que es "una oportunidad única que no podemos desaprovechar para que Aragón se suba en primera línea a la economía del futuro".

A corto plazo, ha expuesto, los centros de datos dan un fuerte impulso a la construcción y la ingeniería; a medio plazo crean empleo estable y de calidad; y a largo plazo "permiten la transformación de la economía hacia un modelo industrial más tecnológico y competitivo, y Aragón debe tener esa visión de futuro".

CAMBIO EN LAS REGLAS DE JUEGO

"Nuestro objetivo es que Aragón esté en la mejor posición posible para aprovechar las oportunidades de un mundo en tranformación" con grandes cambios en la tecnología y la transición ecológica porque "las reglas del juego están cambiando", lo que supone "un reto importante para la economía de Aragón".

La consejera ha realzado las "fortalezas" de Aragón, como la posición logística, las energías renovables, la conectividad, el capital humano, "cuya formación debemos seguir reforzando" y su estabilidad institucional, así como el diálogo social, apuntando que esta la quinta comunidad autónoma en renta per cápita y una baja tasa de paro, aunque es "inasumiblemente elevado" entre los jóvenes.

La agricultura y la ganadería pesan más del doble que en el ámbito nacional y la producción industrial también está por encima de la media, con una "fortísima orientación exportadora", el 4% del total nacional, el 30% del PIB regional, la cifra más alta de todas las comunidades autónomas. Eva Valle ha observado el peso de los servicios.

Más del 50% de la energía producida proviene del viento, el 20% del Sol, y la hidráulica está por encima de la media nacional, produciendo el 8% de la energía eléctrica española. Además, en el ámbito tecnológico la situación es "envidiable", atrayendo proyectos "de enorme dimensión", aunque también se buscarán nuevos mercados.

"El sentido último de este esfuerzo debe traducirse en trabajos de más calidad para todos los aragoneses". El Departamento utilizará todos los instrumentos a su alcance, aunque depende en muchos aspectos del Gobierno de España, como la fiscalidad o la defensa de los intereses en el exterior: "Es preciso un giro en las políticas del Gobierno central, cuyas decisiones más estratégicas no están ayudando a la política aragonesa".

El Ejecutivo impulsará la Comisión Mixta de Asuntos Económicos, ha continuado Valle, quien ha señalado que la dirección general de Política Económica participará activamente y realizará el análisis de las inversiones susceptibles de recibir el apoyo del Gobierno de Aragón.

DIÁLOGO SOCIAL

"El diálogo social es uno de los activos fundamentales y preservar la estabilidad social presidirá la dirección general de Trabajo", que dirige Jesús Divasson, centrándose en la siniestralidad laboral y la igualda de oportunidades.

"Tenemos una tradición de diálogo social que este Gobierno no va a romper" porque está "en la base de la prosperidad" de la Comunidad Autónoma, realzando la participación institucional de los sindicatos y organizaciones patronales. Ha realzado el papel del Inaem, "fundamental en un mundo en pleno cambio", para que el paro continúe a tasas bajas.

Valle ha lamentado el fallecimiento de un trabajador en Pedrola (Zaragoza) y ha insistido en el "compromiso" del Gobierno de Aragón contra la siniestralidad laboral: "Seguiremos en contacto constante con los agentes sociales, la unidad de acción es fundamental" en esta materia.

Tras avanzar que el programa 'Volveremos' llegará este año a 72 municipios, Valle ha comentado, en otro orden de cosas, que el 99% del tejido empresarial son pymes y autónomos, de manera que la dirección general de este área apostará por la competitividad y la eliminación de las barreras al crecimiento, al tiempo que reforzará las líneas de ayudas del programa de segunda oportunidad y establecer la cuota cero para los primeros 12 meses y bonificará dos meses de baja por enfermedad.

En cuanto a la energía es "el principal cuello de botella" de la economía aragonesa, para lo que el Gobierno intensificará las medidas para facilitar el acceso a redes de transportes, quejándose de que Red Eléctrica "no está cumpliendo sus compromisos".

El IAF seguirá apoyando las necesidades de las empresas y gestionando las nuevas convocatorias del Fondo de Transición Justa y de Lanza Teruel. Además, el Departamento continuará impulsando el DAT Alierta para que se convierta en "el epicentro de la innovación" que completará Walqa y Technopark.

GIRO A LA ECONOMÍA

El parlamentario del PP Juan Pablo Artero ha afirmado que el Gobierno de Azcón "está dando la vuelta" a la economía aragonesa "de manera indiscutible", señalando que los Gobiernos son "relativamente responsables" de la marcha de la economía, por el mayor peso del sector privado.

El diputado del PSOE Pedro Polo ha dicho que "la economía solo tiene sentido si sirve para mejorar la vida de la gente" de forma que "de nada sirve una economía de grandes servicios si no se traduce en mejoras reales de la vida de la gente y en reducir las desigualdades".

Para el diputado de Vox Juan Vidal este es un Departamento "clave" para Aragón. Ha enfatizado que Aragón dispone de suelo industrial y una vocación exportadora, fortalezas reforzadas por su posicionamiento como polo tecnológico y el capital humano, con diálogo social y estabilidad institucional, con una baja tasa de desempleo.

CHA va a estar "vigilante" para "avanzar hacia un empleo de calidad, una mayor justicia social y un mayor reparto de la riqueza", ha adelantado el diputado de CHA Miguel Jaime, indicando que uno de los objetivos de la legislatura debe ser reducir las desigualdades laborales, evitar las malas condiciones laborales y que Aragón sea "una tierra de oportunidades para todos".

En el turno de IU, la diputada Marta Abengochea ha llamado la atención sobre "la altísima siniestralidad laboral", con "cifras insoportables", de media un fallecido en accidente laboral cada nueve días, tras lo que está "la precariedad, la subcontratación, la falta de inspección" y son más frecuentes en las empresas con pocos empleados, reclamando la creación de la figura del delegado territorial de prevención de riesgos laborales.