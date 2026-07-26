Evacuado un barranquista de 33 años vecino de Pamplona con una lesión en una vértebra en Broto (Huesca)

1107058.1.260.149.20260726201459 Momento en el que el helicóptero de la Guardia Civil restaca a un barranquista de 33 años vecino de Pamplona que había sufrido una fractura en una vértebra. OCurrió este sábado en el barranco Sorrosal de Broto. - GUARDIA CIVIL

HUESCA 26 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 33 años y vecino de Pamplona (Navarra) ha sido rescatado por la Guardia Civil en el barranco Sorrosal, en Broto (Huesca) tras fracturarse una vértebra.

El aviso se recibió este sábado a las 18.00 horas y movilizó al GREIM de Boltaña, la Unidad Aérea de Benasque y el médico del 061. Tras sobrevolar la zona y localizar al barranquista, fue evacuado y trasladado en la aeronave hasta la localidad de Broto. De allí fue transferido a una ambulancia para ser llevado al hospital San Jorge de Huesca. Fue el séptimo de las nueve evacuaciones llevadas a cabo por los Grupos de Rescate e Intervención en Montaña de la Guardia Civil en el Pirineo aragonés este sábado en el Pirineo aragonés, donde entre el jueves 23 y este domingo 26 de julio han completado 17 operaciones de auxilio en las que han atendido a 35 personas.

Trece de ellos, de edades comprendidas entre los 17 y los 22 años, fueron rescatados de una tacada el jueves 23 en el Pico Collarada, en Canfranc, tras quedarse enriscados.

Ese mismo jueves también el GREIM de Panticosa asistió a una senderista de 55 años vecina de la provincia de Barcelona que se había lesionado un tobillo cerca del refugio de Respumoso, en Sallent de Gállego (Huesca); a un senderista de 49 años vecino de Guipúzcoa con otro esguince en el Pico Garmo Negro, en Panticosa (Huesca); y a otra senderista de 65 años y vecina de Huesca con una fractura de húmero al sufrir una caída en las inmediaciones del refugio de Cap de Llauset, en Benasque (Huesca).

El viernes 24 la Guardia Civil auxilió a una montañera de 44 años y nacionalidad francesa en el collado de Literola, en Benasque, tras sufrir una fractura en un pie a causa de una caída; a una senderista de 48 años vecina de Palma de Mallorca aquejada de un golpe de calor en la senda Canal del Cinca, en Bielsa (Huesca); y a un joven de 18 años vecino de Terrasa (Barcelona) con una herida abierta en la rodilla luego de caerse en la senda Barranco de Llosas, en Benasque.

AUXILIAN A UN SENDERISTA DE LÉRIDA ACORRALADO POR PERROS PASTORES

Este pasado sábado, además de localizar el cuerpo sin vida del montañero de 63 años vecino de Burgos que estaba desaparecido desde el pasado martes 21, los rescatistas de alta montaña de la Benemérita atendieron las llamadas de auxilio de una senderista de 66 años y vecina de Baracaldo (Vizcaya) que había sufrido un esguince de tobillo cerca del refugio de Respumoso, en Sallent de Gállego; de dos montañeros, uno de 25 años y vecino de Castellón, y otro de 27 años y vecino de Murcia, afectados por un cuadro de deshidratacion náuseas y desvanecimientos mientras recorrían el GR11 cerca del refugio de Bachimaña, en Panticosa.

Además, se atendió a un ciclista de 40 años vecino de Valencia que sufrió una caída en la senda de descenso de BTT de Bisaurri (Huesca) y acabó chocando contra un árbol, lo que le produjo una fractura de hombro; a un senderista de 39 años y vecino de Lérida que se encontraba acorralado por unos perros pastores en las inmediaciones del Pico Portalet, en Sallent de Gállego; y a un senderista de 71 años y vecino de Zaragoza que se encontraba agotado y deshidratado en la ruta Coda Sartén, en Boltaña.

Por último, el GREIM de Benasque, la Unidad Aérea de Benasque y el médico del061 atendieron a dos montañeros de 26 años vecinos ambos de la provincia de Barcelona porque uno de ellos sufrió un esguince de rodilla cuando se encontraban en el Portillón Superior, en la ruta de ascensión al Pico Aneto, en Benasque. Y el mismo GREIM de Benasque, ayudado por el GREIM de Boltaña, localizó a tres senderistas de 59,60 y 71 años, vecinos de la provincia de Valencia, que llevaban ocho horas de retraso en la ruta planificada entre el valle de Literola y Remuñe, en Benasque.

Ambos grupos se trasladaron al lugar en vehículo oficial y después a pie. Tras localizar a los montañeros, fueron evacuados y trasladados hasta su vehículo particular.