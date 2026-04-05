Evacuado un esquiador con una luxación de cadera tras una caída fuera de pistas en Candanchú (Huesca)

Rescate de un esquiador accidenatdo en una zona fuera de pistas en la estación de Candanchú. - GUARDIA CIVIL

HUESCA 5 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 51 años ha sido evacuado en helicóptero por la Guardia Civil tras sufrir una luxación de cadera fruto de una caída fuera de pistas en la estación de esquí de Candanchú, en Aísa (Huesca). Es uno de las 11 salidas de auxilio llevadas a cabo en el Pirineo aragonés por los Grupos de Rescate e Intervención en Montaña de la Guardia Civil entre el 2 y el 5 de abril, periodo de intensa actividad por las vacaciones de Semana Santa.

El esquiador, vecino de la comarca de la Jacetania, se ha ido al suelo en una zona no señalizada fuera de pistas y, tras ser localizado por el GREIM de Jaca, la Unidad Aérea de Huesca y el médico del 061 ha sido evacuado en la aeronave hasta el Hospital San Jorge de Huesca. Ha sido el único rescate consignado por los especialistas en alta montaña de la Guardia Civil en una última jornada con todo tranquila dado el buen tiempo y la intensa actividad de la víspera --hasta seis rescates-- y de los días previos.

El sábado 4 de abril un escalador de 42 años vecino de Álava sufrió una doble fractura de tibia por un desprendimiento de rocas en el Corredor del Pico del Águila, en Aisa (Huesca). Un senderista de 60 años vecino de Zaragoza sufrió un esguince en el sendero camino del Cielo, en Las Peñas de Riglos (Huesca) y una escaladora de 35 años, natural de Países Bajos, sufrió una fractura de tobillo fruto del impacto de una repisa.

Además, un montañero de 25 años vecino de Madrid fue rescatado en el Collado Lecherín, también en Aisa tras haberse quedado enriscado; un senderista de 56 años de Liria (Valencia) fue auxiliado con síntomas de agotamiento en la Borda Carpeta, en la Canal de Berdún (Huesca); un joven de 19 años también fue atendido por hipotermia tras romperse una placa de hielo y caer en uno de los ibones de Plan de Estan, en el Parque Natural Posets-Maladeta, en Benasque (Huesca).

El 3 de abril fueron tres las operaciones de rescate llevadas a cabo. En la primera, un senderista de 77 años vecino de San Sebastián fue auxiliado por una contusión en un hombro a causa de un resbalón mientras realizaba la actividad en la zona del Ibón de Piedrafita, en Biescas.

Además, dos senderistas, un hombre y una mujer de 40 y 35 años, vecinos de Madrid y Lérida, respectivamente, fueron evacuados porque en Peña Montañesa, en Pueyo de Araguás porque el hombre se había caído y había sufrido lesiones en las manos.

Y cerró la jornada la evacuación de un escalador de 30 años vecino de Barcelona tras sufrir una rotura de ligamento cruzado de una de sus rodillas a causa de un paso forzado en el sector Bikini, en Rodellas (Huesca). En su caso, se activó GREIM de Huesca, Unidad Aérea de Huesca y médico del 061. Tras localizar al escalador, fue evacuado y trasladado en la aeronave hasta el hospital de la localidad de Barbastro. Se trata de un hombre de 30 años y vecino de Barcelona.

Por último, el día 2 de abril un ciclista fue atendido tras quedar aturdido fruto de una caía en la pista Once Cruces, en Agüero (Huesca).