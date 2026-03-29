Evacuado un montañero madrileño tras sufrir una fractura de tibia y peroné por una caída en Bujaruelo (Huesca)

1073949.1.260.149.20260329190652 Rescate de un montañero accidentado en el Puerto de Bujaruelo. - GUARDIA CIVIL

HUESCA 29 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Grupo de Rescate e Intervención en Montaña (GREIM) de Boltaña (Huesca) ha evacuado a un montañero de 54 años vecino de la Comunidad de Madrid tras precipitarse por una ladera helada en la zona del Puerto altoaragonés de Bujaruelo y sufrir una fractura de tibia y peroné, según ha informado la Guardia Civil.

El accidente se produjo este sábado a media mañana. El aviso llegó a las 12.15 horas de parte del Compagnies Républicaines de Sécurité CRS francés, lo que activó el GREIM de Boltaña, la Unidad Aérea de Huesca y el médico del 061.

Tras sobrevolar la zona y localizar al montañero, fue evacuado y trasladado en la aeronave, hasta la helisuperficie de Boltaña, para su posterior traslado en ambulancia al Hospital de Barbastro (Huesca).

Es uno de los cuatro rescates llevados a cabo por la Guardia Civil desde el pasado lunes 23 de marzo, jornada en la que el GREIM de Panticosa, la Unidad Aérea de Huesca y el médico del 061 asistieron a dos montañeros de 54 y 49 años vecinos de Tarragona en el Pico Forato, en Panticosa (Huesca), que no podían continuar la actividad por agotamiento. Tras sobrevolar la zona y localizar a los alpinistas estos fueron evacuados en la aeronave hasta Panticosa, donde los montañeros pudieron proseguir por sus propios medios.

El miércoles 25 una esquiadora estadounidense de 32 años fue evacuada con un esguince de rodilla tras sufrir una caída en las inmediaciones del refugio Cap de Llauset, en Montanuy (Huesca). En el rescate participaron el GREIM de Benasque, la Unidad Aérea de Huesca y el médico del 061, que llevaron a la accidentada hasta la helisuperficie de Benasque, desde donde fue traslada en ambulancia al Hospital de Barbastro.

La última operación de rescate se completó este sábado para auxiliar a dos barranquistas de 47 y 48 años vecinos de Manises (Valencia) que se habían extraviado en los Abrigos de Quizans, en Alquézar (Huesca). El GREIM de Huesca se trasladó a la zona en vehículo oficial y una vez localizados los deportistas estos fueron acompañados hasta su vehículo particular.