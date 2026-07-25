La evolución favorable durante la noche permite avances en la consolidación del incendio de Ejulve (Teruel)

Reunión del CECOPI en la sala de crisis del 112 este sábado. - FABIÁN SIMÓN

TERUEL 25 Jul. (EUROPA PRESS) -

La evolución del incendio forestal de Ejulve (Teruel) durante la pasada noche ha permitido consolidar el trabajo realizado por el operativo de extinción, que ha logrado frenar el crecimiento del incendio y afronta la jornada de este sábado con el objetivo de afianzar los avances conseguidos antes del incremento del viento previsto para las próximas horas.

El Centro de Coordinación Operativa Integrada (CECOPI), reunido este sábado a primera hora en la Sala de Crisis del 112 Aragón, ha continuado con el seguimiento de la evolución del incendio, que permanece activo y en Situación Operativa 2 Nivel 2 del Plan Especial de Protección Civil de Emergencias por Incendios Forestales (PROCINFO).

Por ahora, la superficie afectada asciende provisionalmente a 2.900 hectáreas. Asimismo, permanecen cortadas las carreteras A-1702; TE-39 y TE-8101.

También se mantienen las evacuaciones preventivas de Cuevas de Cañart, Ladruñán, Dos Torres de Mercader y los barrios pedáneos de El Higueral y La Algecira, mientras continúan las labores para garantizar la seguridad de la población.

Según el informe de situación, el dispositivo contempla un total de 175 personas evacuadas. 35 han precisado de alojamiento y han pasado la noche en el albergue de Alcorisa.

El consejero de Hacienda, Interior y Administración Pública, Roberto Bermúdez de Castro, ha insistido en que "cuando se da una orden de evacuación de un municipio o de un núcleo de población es de obligado cumplimento". Y es que 16 personas han decido no acatar la orden del 112 enviada a través del sistema ES-ALERT "poniendo en peligro su vida y la de la Guardia Civil que tiene que protegerles".

Por eso, si algún vecino quiere colaborar, ha recordado, "debe dirigirse al Puesto de Mando Avanzado que será el encargado de encomendarles una labor", ha instado.

Durante la jornada de este sábado está previsto de nuevo un importante despliegue de medios para consolidar los sectores del incendio. El operativo contará con dos helicópteros medios, uno ligero y otro de coordinación de INFOAR, así como siete cuadrillas helitransportadas.

Se suman tres aviones del MITECO; 10 cuadrillas terrestres; 6 autobombas; la BRIF de Lubia y una sección de la Unidad Militar de Emergencias (UME) dependiente del Ministerio de Defensa.

Además, continúan sobre el terreno efectivos de los Bomberos de la DPT y DPZ --en este último caso con dos dotaciones, de Caspe y Daroca-- y el Ayuntamiento de Zaragoza --9 bomberos y 4 vehículos coordinados por el 112 SOS Aragón--.

El dispositivo se completa con tres bulldozer, el PMA, el director técnico de extinción y los Grupos de Apoyo a la Extinción (GADEX).

El operativo prosigue ahora aprovechando las condiciones meteorológicas más favorables de la mañana para consolidar el perímetro del incendio. "La gente lo está viendo, ha entrado viento del norte, cierzo y han bajado bastante las temperaturas, con algunos puntos de la Comunidad en los que la temperatura van a bajar más de 12 grados. Esto provoca que suba mucho la humedad por las noches", ha detallado el consejero.

No obstante, la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) apunta a un incremento del viento de norte a partir del mediodía, con rachas que podrían alcanzar los 50 kilómetros por hora, lo que va a llevar a los servicios de extinción a trabajar en zonas más concretas por si puede haber una expansión del incendio por culpa del cambio del tiempo. Y, a tres días vista, queda la amenaza de una posible nueva ola de calor a partir del martes 28.

LA CEROLLERA Y PLAN

A su vez, la evolución del incendio forestal de La Cerollera continúa siendo favorable tras la noche y pretende darse por estabilizado a lo largo de la mañana. En las últimas horas se ha logrado que siga sin aumentar de perímetro.

Pese a ello, se mantienen trabajando en la zona los helicópteros ligeros de Alcorisa y Peñalba, al menos durante la mañana, y también intervienen ocho Agentes para la Protección de la Naturaleza (APN), seis cuadrillas terrestres de INFOAR del Gobierno de Aragón, cuatro autobombas, un bulldozer y personal de la Dirección de Extinción.

Finalmente, en Plan, se mantienen seis medios aéreos --helicópteros ligeros-- trabajando para tratar de controlar el incendio forestal en el valle. "Es una zona muy complicada, muy compleja, donde las brigadas no pueden subir", ha recordado Bermúdez de Castro.

Según ha explicado, el trabajo de este sábado se verá favorecido por la disposición de más aeronaves dotadas de eslingas largas para poder actuar pino a pino mientras se sigue esperando a un cambio de meteorología que acompase las labores de extinción: "En la zona norte de la provincia de Huesca han bajado muchísimo las temperaturas y ayer--por este viernes-- impactaron tormentas en el entorno, menos en la zona del incendio; a ver si tenemos suerte y puede caer una tormenta en esa zona altísima donde no podemos actuar", ha deseado.