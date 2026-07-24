Un total de 175 personas desalojadas por el incendio de Ejulve, que afecta a 2.500 hectáreas

Incendio forestal en Ejulve (Teruel). - GOBIERNO DE ARAGÓN

ZARAGOZA 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un total de 175 personas han sido desalojadas por el incendio forestal de Ejulve de Cuevas de Cañart, Ladruñán, Dos Torres de Mercader, y de los barrios de El Higueral y La Algecira, ha indicado el consejero de Hacienda, Interior y Administración Pública, tras la última reunión de este viernes del CECOPI. El incendio afecta a Los trabajos se van a centrar en defender la localidad de Cuevas de Cañart.

De los evacuados, 31 no se han ido a casas de familiares o amigos de otros municipios y se encuentran en el pabellón de Alcorisa. A ellos previsto que pernocten en el albergue habilitado por el Ayuntamiento. se suman alrededor de 80 vecinos de los núcleos evacuados en el término municipal de Castellote, para quienes también se ha previsto alojamiento en estas instalaciones.

El 112 ha prealertado al alcalde de Seno por si fuera necesario realizar una evacuación en las próximas horas.

El amplio dispositivo desplegado se va a centrar durante la noche sus esfuerzos en defender el núcleo urbano de Cuevas de Cañart ante la evolución del fuego. La jornada, marcada por el fuerte viento, ha favorecido el avance del fuego tras que se notificaran reproducciones en los sectores 1 y 4. La superficie afectada alcanza ya, aproximadamente, a unas 2.500 hectáreas.

Ante la situación actual, tal y como ha acordado el CECOPI esta misma tarde, el Gobierno de Aragón mantiene la Situación Operativa 2 Nivel 2 del Plan Especial de Protección Civil de Emergencias por Incendios Forestales (PROCINFO) y ha solicitado la intervención de la Unidad Militar de Emergencias (UME), dependiente del Ministerio de Defensa, para reforzar las labores de extinción.

Durante el día, la intensidad y virulencia del viento han favorecido el comportamiento del incendio, dificultando las tareas de contención durante las horas de mayor calor. Con la llegada de la noche, el objetivo del operativo pasa por frenar el avance del fuego en dirección a Cuevas de Cañart con el trabajo de los medios terrestres, aprovechando el descenso de las temperaturas y el incremento de la humedad relativa.

El cambio de viento es ahora la principal amenaza si bien la previsión meteorológica para este sábado, con descensos de hasta 10 grados en la temperatura máxima, también abre una ventana de oportunidad.

"Queremos agradecer al MITECO. Con lo que está sucediendo en Madrid todos los medios que hemos pedido desde el Gobierno de Aragón, como siempre, han sido atendidos. Han conseguido en cierta medida frenar la evolución del incendio, que continúa activo", ha subrayado el consejero.

Durante la tarde han llegado a trabajar de forma simultánea 13 medios aéreos sobre el incendio. Para el operativo nocturno, por su parte, está previsto el despliegue de ocho cuadrillas terrestres, siete autobombas, tres bulldozer, los Grupos de Apoyo a la Extinción (GADEX) y el Puesto de Mando Avanzado (PMA) de INFOAR. A estos se suman dos bombas forestales y una autobomba nodriza de los Bomberos de la DPT, además de una sección de la Unidad Militar de Emergencias con otro bulldozer.

Asimismo, se han movilizado efectivos de los bomberos de la Diputación de Zaragoza procedentes del parque de Caspe y Bomberos del Ayuntamiento de Zaragoza, que permanecerán durante la noche en Cuevas de Cañart para reforzar la protección del núcleo urbano.

Por su parte, el incendio forestal de Plan continúa en la misma situación de las últimas horas y en el de La Cerollera se ha intensificado la desmovilización de medios ante su evolución favorable.