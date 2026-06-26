La evolución del incendio en las Cinco Villas es "muy favorable" y el sábado estará "prácticamente" extinguido

El director general de Interior y Emergencias, Miguel Ángel Clavero, y el consejero de Hacienda, Interior y Administración Pública, Roberto Bermúdez de Castro. - FABIÁN SIMÓN/GOBIERNO DE ARAGÓN

ZARAGOZA 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los trabajos de extinción del incendio forestal declarado durante la noche del jueves al viernes entre los municipios cincovilleses de Uncastillo y Luesia están teniendo "una evolución muy favorable", con menos de 20 hectáreas calcinadas y con la previsión de que este sábado quede "prácticamente finalizado", ha indicado el consejero de Hacienda, Interior y Administración Pública del Gobierno de Aragón, Roberto Bermúdez de Castro.

En declaraciones a los medios de comunicación antes de la reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi), el consejero ha recordado que este incendio se ha originado por una tormenta seca y ha pedido "prudencia" porque este sábado habrá de nuevo avisos por tormentas.

Ha reconocido que el incendio se ha declarado "en una zona preocupante" y "con difícil acceso", lo que ha llevado a requerir apoyo de medios aéreos del Estado o de la Unidad Militar de Emergencia (UME). Sin embargo, ahora están "moderadamente tranquilos", a pesar de que se mantienen las altas temperaturas y el viento del sur.

El director general de Interior y Emergencias, Miguel Ángel Clavero, ha ampliado que este incendio está "en fase de remate y liquidación", con lo que se han retirado medios aéreos, pero siguen trabajando cuadrillas terrestres y la sección de la Unidad Militar de Emergencias (UME) desplazada a la zona, centrados sobre todo en trabajos manuales y en picar el entorno para que el fuego no se salga del contorno estabilizado.

Ha insistido en que es "muy importante" dejarlo asegurado porque la accesibilidad a la zona afectada es "muy complicada", motivo por el que los trabajos se están llevando con mayor intensidad por tierra.

La zona afectada es zona alta de monte, sobre todo matorral, coscojas, algo de pinar y algún roble, lo que el director general ha definido como "un matorral arbolado muy raro" que ha permitido controlar el fuego "con cierta facilidad".