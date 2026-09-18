La excavación del Museo de Teruel en la Caridad finaliza con el descubrimiento de tres estancias en la Ínsula VII

La campaña de este año, que ha concluido esta semana, ha consistido en la apertura de una nueva zona de excavación de 112 metros cuadrados de superficie. - DIPUTACIÓN DE TERUEL

TERUEL 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Museo de Teruel de la Diputación Provincial de Teruel (DPT) ha finalizado este jueves la campaña arqueológica número 41 en el yacimiento de la Caridad, ubicado en el municipio de Caminreal. Las excavaciones arqueológicas de este año han consistido el tratamiento de una superficie de 112 metros cuadrados en la Ínsula VII, donde se han descubierto tres estancias dentro de la Casa 1. Hasta el momento se ha alcanzado el nivel de suelo en un espacio de 70 metros cuadrados.

Según ha explicado la codirectora de los trabajos de excavación arqueológica, Sara Azuara, una de las estancias se corresponde con un gran espacio, el espacio 2, diáfano, en el que tan sólo se ha encontrado "una base de piedra como apoyo de poste" y cuya funcionalidad todavía "está por definir".

En ella además se han encontrado diversos elementos de hierro relacionados con la construcción de la habitación, como remaches, pasadores y clavos asociados a las vigas de madera que sustentarían la techumbre. Pese a las alteraciones que produjeron en algunos sectores las labores agrícolas, se conservan en buen estado otras estructuras halladas sobre el suelo, como el hogar localizado en la estancia 7, identificada con una cocina; o por debajo del mismo, como la cubeta excavada en el terreno natural hallada en el espacio 6 y que funcionó como zona de almacenamiento.

"Estas estructuras se utilizaban a modo de silos o incluso con recipientes para la conservación de líquidos. La descubierta durante esta campaña tiene una profundidad de cerca de 1,20 metros y en ella se han encontrado diversos elementos, destacando algunos vasitos de cerámica romana importada y varias herramientas de hierro, entre ellas una hoz, un atizador y un pico", ha expuesto Azuara.

Aunque no se han llegado a delimitar por completo los tres espacios, sí se ha determinado que forman parte de la configuración de la vivienda 1, residencia que hasta el momento supera los 160 metros cuadrados.

40 AÑOS DE EXCAVACIONES

El yacimiento de La Caridad está situado en la parte más oriental de la Celtiberia, en el actual término municipal de Caminreal, en la provincia de Teruel. Se encuentra en la margen izquierda del río Jiloca, ocupando una plataforma ligeramente elevada y bien delimitada por varios accidentes naturales.

El asentamiento fue localizado en el año 1977 por un equipo del Museo de Teruel; las excavaciones sistemáticas se iniciaron en 1984, continuando los trabajos de investigación y restauración en la actualidad. La ciudad tuvo una vida relativamente corta.

Fundada en el siglo II a.C, fue destruida en el año 86 a.C. en el contexto de las guerras sertorianas, un conflicto civil que afectó a la península ibérica durante una década. Esto explica zonas que quedaron sin construir y la presencia de muchas casas que corresponderían a una misma generación.