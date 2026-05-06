Expertos europeos debaten en Uncastillo el futuro del patrimonio cultural en ruinas en el medio rural. - DPZ

UNCASTILLO (ZARAGOZA), 6 (EUROPA PRESS)

La Iglesia de San Miguel de Uncastillo ha acogido este miércoles una jornada europea que ha puesto el foco en uno de los grandes retos del patrimonio cultural: qué hacer con los edificios en ruina y cómo integrarlos en el futuro del territorio.

El encuentro, titulado 'Entre ruina y oportunidad: el futuro del patrimonio religioso en el paisaje rural', se enmarca en el proyecto europeo RELIHE, impulsado por la Diputación Provincial de Zaragoza dentro del programa Interreg Europe.

Responsables públicos, especialistas y agentes culturales han participado en esta cita que ha abordado el patrimonio cultural en ruinas no como un final, sino como un momento clave para la toma de decisiones.

El debate ha girado en torno a una idea central: la ruina no es solo un problema físico, sino un punto de inflexión que obliga a decidir entre conservar, transformar o dejar desaparecer.

En este contexto, el encuentro ha puesto de relieve la necesidad de avanzar hacia modelos más complejos de gestión, capaces de conectar patrimonio, territorio y desarrollo, superando visiones centradas exclusivamente en la conservación material.

UNA MIRADA AMPLIA: MEMORIA, PAISAJE Y TERRITORIO

La ponencia marco, a cargo de la catedrática de Historia del Arte de la Universidad de Zaragoza Ascensión Hernández, ha situado el debate en una perspectiva más amplia, entendiendo el patrimonio como un sistema en el que se entrelazan memoria, territorio y decisiones contemporáneas.

Su intervención ha subrayado que la comprensión del patrimonio en contextos rurales exige incorporar no solo sus valores materiales, sino también su dimensión cultural y paisajística, atendiendo a los vínculos que establece entre pasado, presente y futuro.

En la sesión se ha incorporado también la experiencia local a través del caso de la sinagoga de Uncastillo, presentado por Miguel Pemán, de la Fundación Uncastillo.

A partir de este ejemplo, se ha mostrado cómo la recuperación del patrimonio trasciende la intervención física, apoyándose en procesos de investigación, memoria y gestión activa que permiten integrar estos bienes en redes culturales más amplias y reforzar su proyección más allá del ámbito local.

El momento central del encuentro ha sido la mesa redonda, en la que han participado representantes de la Diputación de Zaragoza y especialistas universitarios, generando un espacio de diálogo en torno a los principales retos del patrimonio en ruina.

El debate ha abordado cuestiones como los límites de las figuras de protección, la complejidad de los procesos de gestión o las condiciones necesarias para una reutilización que respete los valores patrimoniales.

MÁS ALLÁ DE LA PROTECCIÓN

Desde la Diputación de Zaragoza, Beatriz J. Beltrán ha planteado la necesidad de ir más allá de la protección como único instrumento, señalando la importancia de incorporar modelos de gestión capaces de activar estos bienes y garantizar su viabilidad a largo plazo.

Por su parte, el arquitecto Sergio Sebastián ha incidido en la dimensión territorial del patrimonio, destacando que estos edificios deben entenderse como parte de sistemas más amplios, donde su valor reside tanto en su materialidad como en su relación con el paisaje, las rutas históricas y la memoria colectiva.

Por último, ha tenido lugar una visita al conjunto histórico de Uncastillo, que ha permitido trasladar al terreno las reflexiones abordadas durante la mañana y comprender de forma directa la relación entre patrimonio, paisaje y territorio.

El encuentro forma parte del trabajo del proyecto RELIHE, que promueve la cooperación entre regiones europeas para mejorar las políticas públicas vinculadas a la gestión y reutilización del patrimonio religioso en áreas rurales.