La Expoferia de Sobrarbe sortea las altas temperaturas y agota el aforo de las actividades vinculadas al sector ganadero

Ambiente este sábado en la segunda jornada de la Expoferia de Sobrarbe . - AYUNTAMIENTO DE AÍNSA

AÍNSA (HUESCA), 6 (EUROPA PRESS)

Las altas temperaturas marcaron la segunda jornada de la Expoferia de Sobrarbe sin suponer, sin embargo, una merma en la afluencia de público al patio del Castillo de Aínsa, que fue constante desde media mañana. Las ventas, eso sí, se concentraron principalmente durante la tarde, a la par de la bajada del mercurio, que facilitó la visita pausada y el intercambio de impresiones y conocimientos entre productores y consumidores.

La programación sigue combinando tradición, ganadería, divulgación, gastronomía y propuestas para todos los públicos. A primera hora, la emisión en directo del programa 'De puertas al campo' de Aragón Radio estrenó el espacio del foso, donde posteriormente se concentraron todas las actividades vinculadas al sector ganadero.

"Este año, los animales y las explicaciones zootécnicas, la actividad teatralizada sobre el pastoreo 'La abuela Marcelina', o las dos degustaciones de carnes de kilómetro cero, éstas completando el aforo disponible, han compartido espacio logrando el objetivo principal de la Expoferia: darle el máximo protagonismo a nuestros ganaderos y a esta forma de vida tan identitaria como necesaria para nuestro territorio", destacó la directora de la Expoferia Susana Pérez.

Igualmente se sucedieron durante el segundo día el anillamiento científico de aves, las demostraciones de hilado de las Filaderas de San Juan de Plan, los juegos de madera, o el concurso de Cestas de la huerta de Sobrarbe.

Por la tarde, las novedades de la PAC en la torre del homenaje contaron con una amplia participación de ganaderos locales. Por otro lado, el campeonato de aserrado de troncos y una nueva sesión de divulgación y degustación ganadera liderada por ASAJA, ASAPI, ARAPARDA, ATURA, SCLAS, Latón de La Fueva y la Asociación de Hostelería de Huesca, dieron paso al cierre musical de la jornada con Pepper Swing, dentro del Pirineos Jazz Festival 2026, a las puertas del Eco Museo de la Fauna Pirenaica.

De entre el centenar de expositores, nuevamente tuvieron un altavoz destacado el tejido social de Aínsa y de la comarca de Sobrarbe, con las Mujeres de El Eco, Cruz Roja, Deportivo Sobrarbe, Interpeñas o el Club Atlético Sobrarbe entre las entidades representadas.

En ésta última, la sección de espeleología mostraron por primera vez unas gafas de realidad virtual que captó la curiosidad de vecinos y turistas a lo largo de todo el día.

También el proyecto Sidrarbe, tras su presentación en 2025, logró poner a la venta las primeras botellas de la popular bebida, en el marco de un proyecto en el que colaboran la Cooperativa SCLAS, Cervezas Rondadora, el CITA y el ayuntamiento de Aínsa-Sobrarbe.

"Estamos muy contentos y agradecidos por la gran afluencia registrada, algo que demuestra que a pesar del calor, el interés por todo lo que gira alrededor de esta feria es creciente", apuntaba al cierre el alcalde de Aínsa-Sobrarbe Enrique Pueyo.

"Ha sido llamativa también la participación de jóvenes ganaderos y ganaderas del territorio en el programa de Aragón Radio, ejemplo claro de la ilusión entre las nuevas generaciones a pesar de las dificultades existentes, tal y como hemos visto durante la charla de la PAC", continuaba Pueyo.

"Este domingo esperamos cerrar una Expoferia de máximos, con sorteos, entrega de premios y una comida de feria a la que animamos a acudir para poner el broche de oro al esfuerzo de tantas y tantas personas por hacer realidad esta 41ª edición".