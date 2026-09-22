Las exportaciones aragonesas aumentaron un 4,6% anual en los siete primeros meses de 2026

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ZARAGOZA 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las exportaciones aragonesas aumentaron un 3,7% anual, al registrar un valor de 1.437,6 millones de euros, según los datos hechos públicos por el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa, correspondientes al mes de julio.

En el conjunto de España, el incremento fue del 3,0% anual, con un valor de 35.453,7 millones de euros. Un crecimiento que asciende al 4,6% en los siete primeros meses del año. Las importaciones aragonesas en el mes de julio se redujeron un 11,8% anual, alcanzando un valor de 1.280,3 millones de euros, evolución contraria a la seguida por el agregado nacional ya que las compras al extranjero registraron un aumento del 5,9% anual.

En consecuencia, el saldo comercial en el mes de julio fue positivo en Aragón por un importe de 157,3 millones de euros. En el conjunto del país el déficit comercial ascendió a un total de 5.224,1 millones de euros. La tasa de cobertura se situó en el 112,3% en el caso de Aragón y en el 87,2% en el promedio nacional.

El desglose de las exportaciones de Aragón entre los principales sectores en julio de 2026 mostraba el habitual liderazgo del Sector automóvil con unas ventas al exterior de 358,2 millones de euros, el 24,9% del total. En segunda posición se situaban las ventas al exterior de Alimentación, bebidas y tabaco, con 305,2 millones de euros de ventas exteriores (21,2% del total), seguidas por Bienes de equipo, con unas exportaciones de 244,8 millones de euros (17,0% del total). Estas tres rúbricas acumulaban el 63,2% de las exportaciones aragonesas en el mes de junio.

Respecto a las importaciones de Aragón, el ranking en junio venía encabezado por los Bienes de equipo, con unas compras al exterior de 457,0 millones de euros (35,7% del total), seguidas de Manufacturas de consumo, con unas importaciones de 290,3 millones de euros (22,7% del total). En tercer lugar, destacan las compras al exterior de los productos químicos con unas importaciones por valor de 156,7 millones de euros (12,2% del total).

En el acumulado del año 2026 las exportaciones de Aragón aumentaron un 4,6% anual, por encima del 2,2% anual observado en el conjunto de España. En el caso de las importaciones, en Aragón se redujeron un 13,8% anual en la primavera, mientras que en el conjunto de España aumentaron un 5,3% anual.

El saldo comercial de Aragón hasta el mes de julio es positivo y alcanza los 221,3 millones de euros, mientras que en el promedio nacional el déficit se eleva a 38.005,1 millones de euros. La tasa de cobertura acumulada del año se situa en el 102,4% en Aragón y en el 86,2% en el conjunto del país.