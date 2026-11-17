Las exportaciones aragonesas crecen un 3,3% en los nueve primeros meses de 2026. - GOBIERNO DE ARAGÓN

ZARAGOZA 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las exportaciones aragonesas mantienen una evolución positiva en 2026 y han crecido un 3,3% interanual durante los nueve primeros meses del año, de acuerdo con los datos hechos públicos por el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa.

Además, Aragón conserva hasta septiembre un saldo comercial positivo de 41,9 millones de euros, frente al déficit de 53.638,1 millones registrado en el conjunto de España.

Este comportamiento acumulado confirma la capacidad del tejido productivo aragonés para competir en los mercados internacionales en un contexto económico global marcado por la incertidumbre. La tasa de cobertura de Aragón se sitúa en el 100,4 %, más de 15 puntos por encima de la media nacional, que alcanza el 84,8 %.

DATOS DE SEPTIEMBRE

En el mes de septiembre, las exportaciones aragonesas alcanzaron los 1.460,3 millones de euros, con un ligero descenso interanual del 0,3 %. Las importaciones, por su parte, se situaron en 1.565,8 millones de euros, un 21 % menos que en septiembre de 2025.

Como consecuencia, el saldo comercial mensual fue negativo en 105,5 millones de euros y la tasa de cobertura se situó en el 93,3%. Pese a este comportamiento mensual, el balance de los nueve primeros meses del ejercicio continúa siendo positivo tanto en crecimiento de las exportaciones como en saldo comercial.

Por sectores, el automóvil volvió a liderar las exportaciones aragonesas en septiembre, con ventas al exterior por valor de 403,4 millones de euros, el 27,6 % del total.

Le siguieron Alimentación, bebidas y tabaco, con 320,1 millones y un peso del 21,9 %, y Bienes de equipo, con 222,8 millones, equivalentes al 15,3 %.En conjunto, estos tres sectores concentraron el 64,8 % de las exportaciones aragonesas durante septiembre, reflejando el peso de la industria, la automoción y el sector agroalimentario en la presencia internacional de la economía aragonesa.

BALANCE ACUMULADO

Entre enero y septiembre de 2026, las exportaciones de Aragón aumentaron un 3,3% respecto al mismo periodo del año anterior, mientras que las importaciones disminuyeron un 15,2%. En el conjunto de España, las exportaciones crecieron un 4,2% y las importaciones aumentaron un 7,4%.

Esta evolución permite a Aragón cerrar los nueve primeros meses del ejercicio con un superávit comercial de 41,9 millones de euros, mientras que el conjunto de España acumula un déficit de 53.638,1 millones.La tasa de cobertura acumulada se sitúa así en el 100,4% en Aragón, frente al 84,8% nacional.