La exposición 'Alma de Aragón' podría recorrer varios lugares de la provincia de Huesca

La presidenta de las Cortes de Aragón, María Navarro, y el presidente de la Diputación de Huesca, Isaac Claver. - DIPUTACIÓN DE HUESCA

HUESCA 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de las Cortes de Aragón, María Navarro, ha visitado este miércoles la Diputación Provincial de Huesca, donde ha sido recibida por el presidente de la institución, Isaac Claver. Se trata de la primera visita que Navarro realiza como presidenta de las Cortes a una Diputación Provincial de Aragón. Durante el encuentro, ambos presidentes han abordado diferentes vías de colaboración entre las dos instituciones y, especialmente, la posibilidad de que la exposición itinerante 'Alma de Aragón' pueda recorrer distintos puntos de la provincia de Huesca.

Isaac Claver ha destacado la importancia de "fomentar unas buenas relaciones entre ambas instituciones, porque esa colaboración siempre resulta beneficiosa para nuestra provincia". Por su parte, María Navarro ha agradecido la invitación para realizar esta visita institucional y ha defendido la necesidad de impulsar iniciativas que lleguen al conjunto de la Comunidad.

En concreto y como ejemplo, durante el encuentro Claver ha podido conocer con mayor detalle "un proyecto muy interesante como es 'Alma de Aragón', que trata de llevar parte de nuestro patrimonio a todo el territorio". "Desde la Diputación vamos a hacer todo lo posible para que esta exposición pueda recorrer también el Alto Aragón", ha añadido.

La presidenta del Parlamento regional ha explicado que 'Alma de Aragón' permite, por primera vez, sacar parte del fondo documental de la institución y acercarlo a los municipios que quieran solicitar la exposición, una iniciativa que de hecho ya ha despertado el interés de numerosos ayuntamientos de la provincia.