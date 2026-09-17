La exposición 'Huesca en tránsito' recupera la efervescencia cultural de la capital altoaragonesa en los 80

Presentación de la exposición. - DIPUTACIÓN DE HUESCA

HUESCA 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Sala de Exposiciones de la Diputación Provincial de Huesca (DPH) acoge desde este viernes la muestra 'Huesca en tránsito. Crónica sentimental de una década', en un espacio que se transformará por completo para trasladar al visitante la efervescencia social, musical y creativa de la capital oscense en los años 80.

La muestra está comisariada por Alberto Gabarre, José Ignacio Callén y Jesús Bosque, ha contado con la colaboración de más de 180 personas y se prolongará hasta el 15 de noviembre con conciertos, cine, mesas redondas, intervenciones artísticas y sesiones de DJs, ha informado la institución provincial.

Fotografías, recortes de prensa, 'fanzines', carteles, discos y otros materiales de la época reconstruyen el color y la atmósfera de la Huesca de los 80, hasta el punto de recrear el mítico bar Tránsito con parte de su mobiliario original.

La muestra recupera una década en la que la capital altoaragonesa descubrió nuevas músicas, nuevas formas de diversión y otras maneras de crear y encontrarse.

En ese contexto, en 1984 abrió sus puertas el bar Tránsito, que durante sus seis años de existencia fue mucho más que un establecimiento nocturno y se convirtió en punto de encuentro de músicos, artistas, diseñadores, DJs, fotógrafos y otros protagonistas de la vida cultural de la ciudad.

Durante la presentación previa a los medios de comunicación, el diputado provincial de Cultura, Carlos Sampériz, ha destacado el carácter colectivo de un proyecto que ha sido posible gracias a más de 180 colaboradores, tanto por su participación en las actividades como por la cesión de numerosos documentos y colecciones particulares.

Ha agradecido también el trabajo del Servicio de Cultura y del área de Artes Plásticas de la Diputación, así como la implicación de los tres comisarios.

LIBRO Y VINILO

La Diputación ha editado además el libro 'Huesca en Tránsito. Crónica sentimental de una década', de José Ignacio Callén, y el vinilo 'Huesca en Tránsito. Re-make/Re-model', que reúne 12 canciones de grupos oscenses de los años ochenta reinterpretadas por formaciones de la escena musical actual.

La muestra desborda las paredes de la propia sala con una amplia programación organizada en colaboración con el Ayuntamiento de Huesca.

Así, habrá mesas redondas los días 23 de septiembre, 7 y 28 de octubre; un ciclo de cine con 'Deprisa, deprisa', 'Pepi, Luci, Bom y otras chicas del montón, 'Arrebato' y una sesión de cortometrajes oscenses; además de intervenciones murales en directo de Javier Romera, Alfredo Cabañuz, José Ángel Enciso y Fernando Hatake, acompañadas por distintas sesiones de DJs.

La música tendrá protagonismo desde la inauguración. Este viernes, a las 21.30 horas en la plaza de San Voto, actuarán Kiev Cuando Nieva, Will Spector y Los Fatus y Copiloto.

La programación culminará el 15 de noviembre, a las 18.30 horas en los Porches de Galicia, con Domador, Lassi.0, Naxmax y Kikemán DJ.

La Sala de Exposiciones permanecerá abierta de martes a viernes, de 18.00 a 21.00 horas, y los sábados, domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 y de 18.00 a 21.00 horas.

La propuesta se completa con un programa didáctico para distintos públicos que se puede consultar a través de la web de la Diputación de Huesca.