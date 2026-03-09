La exposición 'Tal como somos', en la Casa de la Mujer, concluye su ciclo con las artistas zaragozanas del siglo XXI

Presentación de la exposición 'Tal como somos', en la Casa de la Mujer. - EUROPA PRESS

El ciclo 'Tal como somos', que revisa la aportación de mujeres artistas zaragozanas desde los años 50 hasta la actualidad, concluye con una exposición que se adentra en las creadoras del siglo XXI y que se podrá ver hasta el próximo 15 de mayo en la sala Juana Francés de la Casa de la Mujer.

En concreto, se trata de 12 obras, pertenecientes al patrimonio municipal, que fueron expuestas en su momento y que ahora estaban en depósito o en lugares no abiertos al público.

Las artistas participantes en la exposición que cierra el ciclo son María Buil, Silvia Castell, Lorena Domingo, Ana Felipe Royo, Quinita Fogué, Isabel Garmon, Cristina Huarte, Vicky Méndiz, Prado Vielsa, Gema Rupérez, Sarah Shackleton y María Eugenica Sánchez de San Pío--.

La muestra se ha presentado este lunes en la Casa de la Mujer con la presencia de la consejera municipal de Políticas Sociales, Marian Orós, la comisaria, Desirée Orús, y varias de las artistas expuestas --Ana Felipe Royo, Isabel Garmon, Sarah Shackleton y María Eugenia Sánchez de San Pío--.

Orós ha recordado que 'Tal como somos' comienza en 2023 con la obra de mujeres "pioneras" de los años 50 y 60; continúa con aquellas que, en los 70 y 80, trabajaron para que sus compañeros o los críticos "las respetasen"; sigue en los 90, con la incorporación de la innovación, la apertura y la modernidad; y ahora refleja "cómo la mujer cada vez influye más en el arte y en la cultura".

En ese sentido, ha subrayado que es "muy importante" que haya referentes femeninos en todos los ámbitos, pero también que esas referentes sean zaragozanas para que mujeres jóvenes de la ciudad puedan verse reflejadas en ellas.

La consejera ha explicado que esta muestra es parte de "algo mucho más grande" que tiene el Ayuntamiento de Zaragoza, que ahora pretende que estas mujeres "tengan el protagonismo que se merecen y su lugar, no solamente en la historia, sino en la cultura de la ciudad".

EL ARTE DE LAS MUJERES ES TRANSVERSAL

La comisaria de la exposición, Desirée Orús, ha destacado la revitalización de estas obras, que se sacan momentáneamente de lugares donde no se ven para que la ciudadanía las admire en la Casa de la Mujer

Orús ha señalado que "el arte de las mujeres artistas se ha desarrollado igual que el de los hombres" y que ellas, al final, hablan "de la sociedad en la que viven en cada momento". El resultado es un arte transversal, que aborda problemáticas comunes como el medio ambiente, la despoblación, el retorno a los lugares de origen, aunque algunas mantienen a la mujer como protagonista de su obra.

Sobre las artistas, ha dicho que "son mujeres que han trabajado a lo largo de los años, que han demostrado muchas veces contra viento y marea que el arte era lo más importante para ellas".

DIFERENTES APROXIMACIONES

La fotógrafa María Eugenia Sánchez de San Pío participa con dos obras realizadas en 2008 en conmemoración del bimilenario de la capital aragonesa, parte de una serie que pretende aportar una visión distinta de la ciudad.

"Siempre me ha gustado ir por delante y subirme a todos los carros que llegaban", ha expresado la artista, quien ha asegurado que enseguida se pasó a la fotografía digital, que le abrió "un montón de posibilidades creativas". "A mi edad, siento que no podré asistir a todo lo que nos espera de imagen, así que sigo trabajando en casa y me divierto", ha remachado.

Ana Felipe Royo ha reconocido que su trabajo fue "invisible" durante muchos años, pero en los últimos se le han abierto puertas. En su caso, es una artista disciplinar que trabaja el grabado o la cerámica, entre otros materiales, y reflexiona sobre la despoblación desde el punto de vista de la mujer rural.

"Siento en muchas ocasiones que la España vaciada cada vez se vacía más, cada vez somos menos y es verdad que somos poco atendidos a nivel de muchas necesidades. Si hubiera un poquito más de estímulo, seguramente no se vaciaría tanto", ha reflexionado.

Isabel Garmon es la más joven de las participantes y propone una pintura en la que el protagonismo recae en la figura femenina, a través de la que habla de atributos como la valentía, la bravura, la belleza o la inteligencia.

Por último, Sarah Shackleton, neozelandesa afincada desde hace décadas en Zaragoza, donde ha desarrollado casi todo su trabajo, plantea en sus grabados su preocupación por el medio ambiente y por la naturaleza, aunque ella ha recalcado que la parte central es la identidad, que se asocia con la tierra.

"La tierra es lo que nos da nuestra identidad y es lo que nos puede separar también", ha indicado Shackleton, quien ha precisado que la obra que aporta a este ciclo 'Ambrosía', formó parte de otra exposición estrenada en el Palacio de Montemuzo en 2012 llamada 'Multitud de la abeja', que parte de un poema del chileno Pablo Neruda, ya que Nueva Zelanda y Chile tienen "una cierta conexión" por su latitud y su ubicación a diferentes lados del océano Pacífico.

RESTO DE PROGRAMACIÓN DEL 8M

La programación del Consistorio zaragozano en conmemoración del 8M continúa este lunes con la actividad divulgativa 'María Zambrano y Las Sinsombrero', que acerca estas figuras "esenciales" para el pensamiento la creación artística española.

También para dar a conocer a mujeres pioneras, la obra de teatro 'Agatha y Cristina' acercará a estas figuras a escolares de 5º y 6º de Primaria los días 13, 19 y 20 de marzo.

Por otro lado, el ciclo 'Mujeres de verso en pecho' propone recitales colectivos que se llevarán a cabo en la Casa de la Mujer, en la librería 'La Montera' y en El Sótano Mágico. Se compeltará con dos sesiones de escritura creativa los días 13 y 19 de este mes.

La charla 'Hablando del diseño' abordará el 18 de marzo la evolución histórica del bolso y su relación con los cambios sociales, estéticos y simbólicos, mientras que el evento 'Abriendo Caminos', dentro del ciclo 'Mujeres Creadoras IV', el 25 de marzo, contará con la cineasta zaragozana Pilar Palomero.

Los bolsos volverán a ser protagonistas el día 26 con un taller de diseño de estos complementos, con el objetivo de desarrollar ideas y bocetos a partir de una propuesta creativa, y con una exposición en torno a ellos en el Espacio Rotonda de la Casa de la Mujer, que estará abierta hasta el 2 de abril.