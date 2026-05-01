El Expreso de Canfranc inicia su segunda temporada con una oferta 170.000 plazas

Durante los meses de julio y agosto el tren operará hasta cuatro salidas diarias. - ALSA

HUESCA 1 May. (EUROPA PRESS) -

El tren turístico el Expreso de Canfranc regresa a las vías aragonesas el próximo 23 de mayo, en su segunda temporada, con una oferta de 170.000 plazas, que duplica a la de la temporada anterior, ofreciendo una alternativa turística respetuosa con el medio ambiente que refuerza su compromiso con la movilidad sostenible.

Operado por Alsa bajo su nueva marca Trenes Turísticos, y con la colaboración de Turismo de Aragón, la Asociación Zaragozana de Amigos del Ferrocarril (AZAFT) y los ayuntamientos de Jaca y Canfranc, el Expreso de Canfranc es un convoy histórico que recrea fielmente la atmósfera de los años 40, consolidando la ruta entre Jaca y Canfranc como un referente del turismo ferroviario europeo, con una oferta que permite descubrir el corazón del Pirineo Aragonés a bordo de una joya del patrimonio ferroviario español.

Tras el éxito de la primera temporada del tren en la dinamización del turismo en el Valle del Aragón, para esta segunda temporada Alsa ha diseñado una operativa reforzada, que se extenderá de mayo a octubre, programando hasta cuatro frecuencias diarias en los meses de julio y agosto.

NOVEDADES

Para esta nueva temporada el tren operará con diferentes locomotoras históricas dependiendo de la fecha del viaje, convirtiendo cada trayecto en una experiencia única, que permitirá ser testigo del rodar de distintas piezas de colección, cada una con su propio carácter y legado ferroviario.

Otra novedad es que el tren incorpora un vagón para bicicletas, facilitando a los viajeros la combinación entre el tren histórico y el cicloturismo por el valle.

La programación esta temporada de un mayor número de salidas permite a los viajeros una mayor flexibilidad a la hora de organizar una jornada a medida con total libertad, ya sea para visitar la Estación Internacional de Canfranc, realizar actividades de montaña, rutas de senderismo desde las paradas intermedias de Villanúa y Castiello de Jaca, o simplemente disfrutar del trayecto panorámico por el Valle del Aragón.

Para celebrar esta temporada, está disponible de la web oficial www.trenesturisticos.es una promoción de bienvenida, con las primeras 5.000 plazas desde cinco euros, con un 50 por ciento de descuento.

ACERCA DEL EXPRESO DE CANFRANC

Operado por Alsa bajo su marca Trenes Turísticos, el tren rinde homenaje a la línea internacional inaugurada por Alfonso XIII en 1928. Utiliza coches recuperados y restaurados íntegramente, manteniendo la esencia de la época dorada del ferrocarril español y poniendo en valor el entorno histórico de la Estación de Canfranc.

Destaca por su cuidada restauración, que incluye coches históricos y departamentos clásicos cuidadosamente recuperados, con billetes de ida y vuelta disponibles desde 17 euros.

A pesar de su estética vintage, el servicio apuesta por la sostenibilidad y el turismo activo, permitiendo el transporte de bicicletas y el viaje con mascotas (perros de hasta 30 kilos). La experiencia se completa con un billete de recuerdo de estilo clásico y personal de a bordo uniformado a la usanza de la época.