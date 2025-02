Ezquerra y Gibanel ganan la XX edición de la campo a través Castillazuelo-El Pueyo, en Barbastro (Huesca)

BARBASTRO (HUESCA), 23 (EUROPA PRESS)

El atleta de Sariñena David Ezquerra, del Pómez Atletismo, y la barbastrense Marina Ginabel, del Barbotum, han sido los vencedores en categoría absoluta de la XX edición de la carrera de campo a través Castillazuelo - El Pueyo, organizada por el Club Atletismo Barbastro (CAB) junto con el Ayuntamiento de Castillazuelo y el Servicio Comarcal de Deportes del Somontano.

La prueba ha reunido este domingo a 125 corredores en distintas categorías, 85 en la prueba reina absoluta y 40 en las categorías infantiles por un trazado urbano.

Tras los ganadores, que han coronado un recorrido de 10 kilómetros con salida y llegada en la plaza Mayor de Castillazuelo y ascensión a El Pueyo, el pódium ha quedado compuesto por el binefarense César Muñoz, de Atletismo Pómez, y Sixto Del Valle, de Barbotum - Montañeros de Aragón Barbastro; y por la montisonense Mari Carmen Caballero y la corredora de Artasona Ana Soto, ambas de Atletismo Barbastro.

En las categorías inferiores, en sub 16 el ganador ha sido Ray Domínguez, y en féminas Lucía y Nerea Sahún. En sub 14 el pódium lo han configurado Sergio Pintado, Marco Sancho y Yanha Mao y la fémina Candela Tahiri.

En sub 12, Badar Harraqi, Rodrigo Marín y Martín Harraki; y en femeninas, Valentina Pintado, Emma Lalueza y Lucía Cisneros. Por su parte, en sub 10, Juan Aguilante, Alejandro Pano y Dakir Harraqui; y en féminas, Victoria Simón y Paula Román. Todos los participantes en sub 8 recibieron una medalla tras cruzar la línea de meta.

La prueba se ha desarrollado sin incidentes y con una buena temperatura que ha permitido que la jornada fuera una auténtica fiesta del atletismo popular con reparto de longaniza a la brasa con refrescos y sorteo de regalos.

Desde el Club Atletismo Barbastro, su presidente Jesús Lacoma, realizaba una satisfactoria valoración del número de participantes "en la línea con otras carreras populares de campo a través que se celebran" y destacaba el concurso de Sergio Pintado, del CAB, y Nerea Sahún, del Atletismo Pómez, que se proclamaban vencedores en la categoría sub 14 y sub 16 respectivamente en el nuevo circuito instaurado en esta edición con la subida al castillo de Castillazuelo.

"Desde el Club Atletismo Barbastro queremos agradecer el trabajo tanto del Ayuntamiento de Castillazuelo, como de la Comarca del Somontano, de los colaboradores: Julián Mairal, Bodega Pirineos y Pedal Store, y hacer una mención especial a todos los voluntarios de la localidad de Castillazuelo", señalaba Lacoma.

La alcaldesa María Marín destacaba el ambiente festivo vivido en la localidad: "Todo el municipio estamos muy contentos por la buena participación, ha sido un éxito, y además del reparto de longaniza por parte los vecinos hemos contribuido a esta fiesta con un tardeo con sesión dj".

Mientras que la vicepresidenta de la Comarca y consejera de Deportes, Pilar Lleyda, destacaba que esta prueba haya llegado a la vigésima edición: "Es un cross consolidado en nuestro territorio y que solo puede arrojar un balance satisfactorio por la alta participación y porque nos ha acompañado el tiempo y los vecinos de Castillazuelo y el territorio. Desde la Comarca estamos muy contentos porque estas pruebas se afiancen en el Somontano".

La prueba ha contado con la presencia de Protección Civil de Somontano para velar por la seguridad de los participantes.