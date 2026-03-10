La FABZ cancela definitivamente la Cincomarzada 2026

Archivo - Ambiente de la Cincomarzada 2023 en el Parque Tío Jorge. - EUROPA PRESS - Archivo

ZARAGOZA 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Asociaciones de Barrios de Zaragoza (FABZ) ha decidido este martes, "tras valorar pros y contras y consultar a peñas y colectivos participantes", no celebrar la Cincomarzada en otras fecha posterior, después de que fuera suspendida el 5 de marzo por la previsión de lluvias en esa jornada, y cancelar la fiesta definitivamente.

La entidad organizadora de la Cincomarzada ha optado por no trasladar esta fiesta popular a otra fecha, como ha sucedido en otras ocasiones por inclemencias meteorológicas, ya que las experiencias de esas otras ediciones no fueron "del todo satisfactorias".

Han asegurado que, por el significado de la Cincomarzada como fiesta "popular, reivindicativa y de celebración de la libertad, la democracia y la participación", así como por el hecho de que esta iba a ser la primera edición organizada en solitario por la FABZ, mantenían una "ventana abierta" para celebrarla en otra fecha este mes de marzo.

No obstante, el hecho de que hay otras actividades programadas y que "a un número importante de peñas y entidades participantes no les encajaran las fiestas", les ha llevado a tomar la decisión "lógica" aunque "dolorosa" de suspender la fiesta de forma definitiva.

Desde la FABZ, han expresado su agradecimiento por la predisposición y el apoyo de las entidades, peñas, colectivos y asociaciones con los que celebran la Cincomarzada y han lamentado los trastornos que pueda casar una cancelación que creen que es 2la decisión adecuada ante la situación sobrevenida".