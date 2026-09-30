Fad Juventud reconoce la dificultad de emancipación y acceso a la vivienda en jóvenes: "Es una carrera de obstáculos"

Acto de Fad Juventud en Zaragoza, con motivo de su 40 aniversario. - EUROPA PRESS

ZARAGOZA, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

La directora general de Fad Juventud, Beatriz Martín Padura, se ha referido en un acto de la fundación celebrado en Zaragoza a la "carrera de obstáculos" a la que se enfrentan los jóvenes en la actualidad a la hora de emanciparse, encontrar una vivienda y, en definitiva, iniciar su proyecto de vida.

Fad Juventud cumple 40 años de trabajo en las que ha acompañado a distintas generaciones de adolescentes y jóvenes y ha transformado su manera de actuar para responder a una realidad cada vez más compleja y cambiante.

Con motivo de su aniversario, este martes el Espacio Azucarera Estación Central de Zaragoza ha acogido una rueda de prensa en la que también ha participado la directora de Comunicación de Fad Juventud, Beatriz Pestaña, para repasar los principales hitos de la organización, así como los desafíos que marcarán su trabajo en los próximos años.

"Es difícil comparar generaciones porque, efectivamente, todas las generaciones somos diversas y, por lo tanto, catalogar a la juventud actual como una sola es un error", ha expresado Beatríz Martín Padura. Ha rechazado la idea de que los más jóvenes sean "una generación frágil o de cristal", más bien, ha continuado, "es transparente", porque "habla de los malestares emocionales" y viven "situaciones mundiales bastante complejas".

En este sentido, la directora general de Fad Juventud ha señalado la "incertidumbre" del mundo actual, con guerras cercanas, y su inevitable incidencia en el desarrollo de los jóvenes, que se suma a situaciones como la pandemia de coronavirus, "que nos afectó a todos de formas diferentes, pero en etapas adolescentes y jóvenes fue algo que ha marcado".

Más allá de estas cuestiones coyunturales, Martín Padura ha aludido a otras estructurales como la dificultad de emanciparse, el problema de la vivienda y la precariedad laboral. De acuerdo a los datos, mejora el empleo juvenil, pero no lo hace la precariedad laboral en España, en comparación con datos europeos, ha añadido.

De modo que, según ha comentado la directora general de Fad Juventud, la afectación que tienen la precariedad e incertidumbre laboral en los jóvenes para poner en marcha su proyecto de vida es "un nudo gordiano".

UN 15% DE LOS MENORES DE 30 AÑOS VIVE FUERA DEL HOGAR FAMILIAR

Beatriz Martín Padura ha insistido en el "error" que supone comparar unas generaciones con otras, porque "posiblemente podemos pensar que todos hemos tenido dificultades en momentos determinados, pero lo que está claro es que estamos viviendo una situación que es un poco carrera de obstáculos".

Hace unos años, "teníamos una percepción de que si dábamos los pasos correctos, estudiábamos y pasaban ciertas cosas podíamos tener una perspectiva vital optimista", sin embargo, hay un cambio "fundamental" con el presente, ha opinado la directora general de Fad Juventud, ya que "ahora se estudia, es la generación más preparada y, a pesar de dar todos los pasos, arrancar las trayectorias vitales es difícil, muy complicado" y afecta a su bienestar emocional.

De acuerdo a los datos del estudio 'Equilibristas 2.0. Habitar la incertidumbre, vivienda, juventud y malestar estructural', elaborado por Fad Juventud, Oxfam Intermon y el Consejo de la Juventud de España (CJE) solo el 15% de los menores de 30 años vive fuera del hogar familiar. Además, desde 2017, alquilar un piso consume más del 80% del salario joven y llegó a rozar el cien por cien antes de la pandemia.

Por otro lado, según el mismo estudio, el 87% de los jóvenes encuestados comparte vivienda y cuatro de cada diez lo hace "únicamente" para reducir gastos. En este sentido, alertan de que tras pagar el alquiler, más del 60% de los jóvenes inquilinos queda en situación de vulnerabilidad.

OTROS RETOS: DE SALUD MENTAL A POLÍTICA

Las áreas de intervención de Fad Juventud son la salud y el bienestar, los riesgos en entornos digitales, las adicciones, las violencias, la educación y ciudadanía digital, la empleabilidad y la participación y valores.

Desde este marco, Fad Juventud se dedica a analizar los retos de la juventud. En cuanto a las adicciones, han aludido al descenso en el consumo de alcohol entre los jóvenes, así como de tabaco, por otra parte, han hablado de "tendencias a la baja" en el cannabis. No obstante, han advertido de "preocupantes" incrementos en hipnosedantes y alcohol.

En el ámbito de la salud mental, la directora general de Fad Juventud ha negado "una epidemia de salud mental" y ha aplaudido que esta generación de jóvenes "tenga menos tabús para hablar de salud mental y bienestar emocional". Sin embargo, Martín Padura ha planteado que "hablar en términos excesivamente medicalizados", como utilizar "ansiedad" en lugar de "nervios" puede llevar a pensar que el problema es "más grave" de lo que realmente es.

Alrededor de un 50 por ciento de la población joven --entre 15 y 29 años-- reconoce haber padecido algún tipo de malestar emocional o problemas de salud mental en el último año, ha apuntado Martín Padura, a pesar ello, casi siete de cada diez no acude a pedir ayuda porque "es excesivamente caro o, en algunos casos, porque piensan que no es necesario".

Acerca de su participación, desde Fad Juventud sostienen que existe una "desconfianza clara" en las instituciones y en los partidos tradicionales, lo que lleva a los jóvenes a "canalizar su activismo e interés" de manera diferente. Sobre los riesgos digitales, desde esta entidad abogan por formar a los jóvenes en "pensamiento crítico y prevención", en lugar de "aislarles".

40 AÑOS DE HISTORIA

La historia de Fad Juventud se remonta a 1986, cuando nació como Fundación de Ayuda contra la Drogadicción (FAD), en un contexto marcado por una grave crisis de consumo de drogas. La entidad centró sus primeros años en impulsar iniciativas de sensibilización y prevención de dirigidas a jóvenes, familias y centros educativos.

A lo largo de estas cuatro décadas, Fad Juventud ha ampliado su ámbito de actuación hasta desarrollar un enfoque integral centrado en el bienestar juvenil, dando relevancia a aspectos como la salud mental y emocional, la educación, el empleo, la igualdad, la participación, los entornos digitales o la prevención de formas de violencia y conductas de riesgo.

"En estos 40 años ha cambiado profundamente la manera de comunicar sobre la juventud. Hemos pasado de hablar de las personas jóvenes a intentar hablar con ellas, incorporar sus códigos y escuchar cómo explican su propia realidad", ha reflexionado Beatriz Pestaña. En este punto, ha destacado que comunicar sobre juventud requiere "evitar simplificaciones y estereotipos para ser capaces de trasladar a la sociedad la complejidad de sus problemas, sus propuestas y capacidades".

Para Martín Padura, "los problemas de hoy no son los mismos de 1986, queda mucho por hacer, y nuestras respuestas tampoco pueden serlo. Nuestra responsabilidad es seguir escuchando a adolescentes y jóvenes, entender qué está atravesando sus vidas y trabajar para mejorar de manera real sus oportunidades y bienestar".

"Si conseguimos que lo que hoy no consideramos una participación real sea una participación real, habremos tenido sentido como organización", ha concluido la directora general de Fad Juventud.

Sobre el trabajo desarrollado a lo largo de estos 40 años por Fad Juventud cabe subrayar el Servicio de Información y Orientación o la publicación de estudios sobre realidad juvenil a través del Centro Reina Sofía.

La dimensión internacional también ha aumentado en su trayectoria, de modo que Fad Juventud ha trabajado desde 1996 en más de 16 países de América Latina y África, con proyectos de cooperación que han impactado en unos 200.000 jóvenes y personas en situación de vulnerabilidad.