FADEMUR destaca de 2025 la puesta en marcha del programa de servicios de proximidad para mujeres rurales

ZARAGOZA 1 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales (FADEMUR) ha destacado los resultados obtenidos a lo largo de 2025 con la puesta en marcha del programa 'Servicios de proximidad y nuevos huecos de empleo y emprendimiento', financiado con cargo a la asignación tributaria del IRPF y del Impuesto de Sociedades del Gobierno de Aragón.

El programa, activo desde el mes de enero y en continuidad con el trabajo realizado en ediciones anteriores, ha permitido que más de un centenar de mujeres rurales aragonesas hayan mejorado su empleabilidad y sus oportunidades de emprendimiento.

Las actividades presenciales se han llevado a cabo en distintas localidades del medio rural aragonés, entre ellas Alcañiz, Barbastro, Alpartir y Santa Eulalia de Gállego, lo que confirma tanto la capilaridad territorial del programa como la necesidad real de recursos de acompañamiento y formación accesibles a las mujeres que viven en los pueblos.

Además, un total de 12 mujeres procedentes de distintos municipios han completado el itinerario de inserción socioprofesional orientado al autoempleo y a la creación de negocios en el territorio. Este acompañamiento ha permitido impulsar proyectos en sectores como la artesanía, los servicios y, de forma especialmente destacada, el sector agroalimentario, contribuyendo al desarrollo económico local y al arraigo de emprendimiento femenino en las comarcas.

FORMACIÓN ONLINE

Otro de los puntos fuertes de la edición 2025 ha sido el refuerzo de la formación online. Destaca especialmente la píldora formativa en formato webinar sobre Inteligencia Artificial aplicada al emprendimiento rural, en la que han participado 20 personas, así como los cursos online completados sobre nuevos huecos de empleo y emprendimiento rural, sostenibilidad y herramientas digitales.

Como cierre del programa, se ha celebrado el II Foro de Experiencias Inspiradoras de Emprendedoras Rurales, un encuentro que ha reunido a mujeres de distintos puntos de Aragón y que se ha consolidado como un espacio clave para intercambiar experiencias, generar redes y dar visibilidad a iniciativas y negocios liderados por mujeres rurales. Este foro se ha convertido en uno de los hitos más significativos del programa, tanto por su alcance social como por su capacidad transformadora a nivel profesional y emocional.

"Cuando se invierte en formación, acompañamiento y espacios de referencia, los resultados hablan por sí solos. Gracias al apoyo del Gobierno de Aragón, FADEMUR impulsa hoy a más de un centenar de mujeres rurales hacia la empleabilidad y el emprendimiento, y este programa demuestra que el apoyo continuado transforma vidas y territorios", ha señalado la presidenta de FADEMUR Aragón Carolina Llaquet Gómez.

Con esta iniciativa, FADEMUR reafirma su compromiso con la igualdad de oportunidades en el medio rural, con el arraigo y con la creación de empleo sostenible para las mujeres, contribuyendo al desarrollo económico y social de los pueblos de Aragón.

La organización ha anunciado su voluntad de continuar ampliando el alcance del programa en próximas ediciones, con el objetivo de que cada vez más mujeres puedan acceder a acompañamiento especializado, formación y oportunidades reales para avanzar hacia su independencia económica.