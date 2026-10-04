Fallecen dos personas en un accidente de tráfico en la N-330, a la altura de Villel (Teruel)

Archivo - Un agente de la Guardia Civil junto a un vehículo oficial. - GUARDIA CIVIL - Archivo

TERUEL 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

Bomberos de la Diputación Provincial de Teruel (DPT) han intervenido en un accidente de tráfico en la N-330, en el punto kilométrico 218, a la altura de la localidad de Villel, en el que han fallecido dos personas.

Los efectivos de la Diputación han realizado labores de excarcelación de los dos fallecidos y prevención de riesgos, que ha tenido lugar sobre las 00.45 horas de este domingo, 4 de octubre.

En esta intervención han participado un oficial y tres bomberos de la DPT; además han colaborado efectivos de la Guardia Civil y personal sanitario.