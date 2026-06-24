Un fallo técnico obliga a interrumpir el tranvía de Zaragoza entre plaza de España y Cesaraugusto

ZARAGOZA 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un fallo técnico, que se ha producido a las 18.19 horas de este miércoles, ha obligado a interrumpir el servicio de tranvía entre las paradas de plaza de España y Cesaraugusto.

Los usuarios que quieren ir hacia Valdespartera pueden utilizar este medio de transporte desde plaza de España y los que viajen en dirección Parque Goya pueden subir en Cesaraugusto, ya que el resto de la línea 1 funciona con normalidad.

Un bivial --vehículo que puede circular tanto por la calzada como por las vías ferroviarias-- se ha encargado de remolcar el convoy hasta las cocheras de Valdespartera, han informado desde Los Tranvías de Zaragoza a Europa Press.