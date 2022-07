La farmacia de Nuévalos asiste a los desalojados de Alhama de Aragón y los balnearios

NUÉVALOS (ZARAGOZA), 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

La farmacia de Nuévalos (Zaragoza), que regenta María Víctoria Ludeña, está asistiendo estos días a los residentes de Alhama de Aragón y turistas de los balnearios afectados por el incendio de Ateca, que ha quemado 14.000 hectáreas de monte y ha obligado a realojar en la localidad a unos 250 evacuados.

En declaraciones a Europa Press, Ludeña ha explicado que de los 250 evacuados a Nuévalos más de 80 han acudido a su botica a comprar medicamentos, ya que han tenido que dejar sus viviendas y plazas hoteleras en muy poco tiempo, sin poder llevarse sus medicaciones.

De acuerdo con el médico del consultorio local, la farmacéutica de Nuévalos ha proporcionado todos los medicamentos demandados, algunos porque los tenía en su 'stock' y otros encargándolos para el reparto diario.

En el caso de los vecinos de Alhama ha sido fácil, ya que ha podido ver en su tarjeta sanitaria de qué medicamentos se trataba y qué dosis se debía administrar, extendiendo la receta el médico local, pero para atender a los turistas de otras comunidades que pernoctaban en los balnearios de la zona, ha tenido que contactar con farmacias de sus regiones de origen, como Madrid, para conocer el historial y saber qué fármacos tenía que dispensar.

MUY RÁPIDO

Ludeña ha comentado que "en Nuévalos la población se ha volcado, se les ha dado de comer, se les pusieron colchones y apartamentos a su disposición".

"Ha sido triste", ha lamentado Ludeña, quien ha recalcado que "Nuévalos ha acogido a bastante gente de Alhama" y de los balnearios. "El problema es que la gente salió de su casa y la mayoría no cayeron en la cuenta de que tenían que coger su medicación; según comentaban fue muy rápido, empezaron a tocar las campanas y tuvieron que salir".

"A la mayoría de la gente no le tocaba recoger medicamentos, con lo cual la receta no estaba disponible, pero ya les explicamos que estamos todos para ayudar y, trabajando conjuntamente con el médico, se les dispensaba". No ha faltado ni un medicamento por proporcionar, ha celebrado: "Lo solucionamos lo mejor que pudimos y les intentamos tranquilizar".

En el caso de las personas mayores, "a veces no saben cómo se llama el medicamento ni la dosis prescrita", de manera que "hay que actuar con mucho cuidado porque una dosis incorrecta al final es un problema", de ahí que contactaran con sus farmacias de origen.

"No somos profesionales de la psicología, pero querían encontrarse arropados", ha continuado la farmacéutica, quien ha señalado: "Yo veía a las personas mayores con miedo, con lágrimas en los ojos, y quieren hablar, que les escuches, que les digas que todo está bien".

"Verse en esta situación tiene que ser horroroso; no saber cómo están sus casas". Al llevar ya dos días en Nuévalos "hablan contigo y se acercan a saludar y charlamos un poco".

"La mayoría de todo lo que se pedía por la mañana estaba por la tarde, no ha habido ningún desabastecimiento", en parte porque "ha habido suerte, gracias a Dios estaba todo en el almacén". El Colegio de Farmacéuticos de Zaragoza se comprometió a ayudar a esta profesional en casos como los medicamentos que requieren visado, y de haberse registrado alguno se hubiese solucionado: "No hubiera dejado a ningún paciente sin una medicación importante".

Las farmacias de Alhama de Aragón, Moros y Villalengua siguen en estos momentos cerradas, a la espera de poder reanudar su labor asistencial cuanto antes, así como el botiquín de Bubierca.

Además de la farmacia de Nuévalos, las de Ateca y Calatayud, en colaboración con los Servicios Sociales de la comarca y los médicos de los centros de salu, han atendido a la población desplazada de las otras localidades desalojadas por el incendio. Continúan cerradas las oficinas de farmacia de Alhama de Aragón, Moros y Villalengua, así como el botiquín de Bubierca.

Por otra parte, Ludeña ha comentado que a las 00.30 horas de este jueves se ha producido un incendio intencionado en la zona del pantano de La Tranquera, aunque entre los vecinos de una urbanización y los de Nuévalos se ha podido apagar sin complicaciones.