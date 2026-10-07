FCC se congratula del limitado impacto de la huelga de limpieza en Zaragoza, que "apenas secunda el 5%" de la plantilla"

Archivo - Máquina-vehículo de limpieza de calles de Zaragoza - EUROPA PRESS - Archivo

ZARAGOZA 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

La dirección de FCC Medioambiente se ha congratulado de que la huelga de limpieza y recogida de basura en Zaragoza está teniendo un impacto "muy limitado" en la prestación del servicio, que se está desarrollando con normalidad, ya que la convocatoria ha sido secundada por apenas el 5 por ciento de la plantilla.

Los servicios mínimos decretados por el Ayuntamiento de Zaragoza en el periodo ordinario son del 78,13% en los días laborables y sábados y aumenta al 81,54% los domingos y festivos. Este porcentaje es de aplicación desde las 21.00 horas de este martes, 6 de octubre, hasta las 07.00 horas, del 10 de octubre, y desde las 21.00 horas del 19 de octubre hasta que acabe la huelga.

Durante los días de las fiestas del Pilar, estos servicios mínimos son del 94,46% de toda la plantilla para los días laborables y sábados y aumenta hasta el 94,81% para los domingos. Este porcentaje se aplica, por motivos de salud pública, desde las 07.00 del sábado 10 de octubre hasta las 21.00 horas del 19 de octubre, periodo del dispositivo extraordinario de las fiestas del Pilar.

Desde FCC han destacado que los propios convocantes de la huelga han suspendido los piquetes previstos frente a la delegación de la empresa. La compañía ha elogiado la "responsabilidad y compromiso" de los trabajadores que han acudido a sus puestos de trabajo, "contribuyendo a garantizar" la continuidad de un servicio esencial para los ciudadanos y para el normal desarrollo de las fiestas del Pilar.

Los servicios mínimos establecidos se están cumpliendo al cien por cien y los equipos están trabajando para preservar la limpieza de las calles y minimizar cualquier posible afección a los ciudadanos, especialmente durante unas fechas de especial afluencia y actividad en la ciudad.

FCC Medio Ambiente ha lamentado que se haya llegado a esta situación y ha reiterado su disposición a mantener el diálogo y la búsqueda de soluciones, "desde la responsabilidad y el respeto a todas las partes".

El objetivo de la compañía continúa siendo garantizar la adecuada prestación de un servicio esencial y colaborar con el Ayuntamiento de Zaragoza para que las fiestas del Pilar puedan desarrollarse con la mayor normalidad posible, en beneficio de todos los zaragozanos y visitantes, han aseverado.