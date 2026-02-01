Feijóo alerta de que Sánchez quiere "dividir fuerzas" el 8F en Aragón: "Un Vox fuerte y un presidente débil"

El presidente del PP, Alberto Nuñez Feijóo (i), y el candidato del PP a la reelección a la Presidencia del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón (d), durante una comida mitin, en el Hotel Valdeherrera, a 1 de febrero de 2026, en Calatayud, Zaragoza, Aragón (Esp - Ramón Comet - Europa Press

"Quien manda a Aragón a la cola, no merece encabezar su futuro", ha defendido el líder del PP nacional

CALATAYUD (ZARAGOZA), 1 (EUROPA PRESS)

El presidente del PP, Albero Núñez Feijóo, ha alertado de que el jefe del Ejecutivo autonómico y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, quiere "dividir fuerzas" de cara a las elecciones del próximo 8 de febrero en Aragón, tratando de conseguir un "Vox fuerte y un presidente débil y sometido a otros partidos" para gobernar.

Alberto Núñez Feijóo ha intervenido este domingo, 1 de febrero, en una comida-mitin en Calatayud (Zaragoza), donde ha pedido el voto para el candidato del PP, Jorge Azcón, el próximo 8 de febrero, al que ha calificado de "el mejor candidato posible y uno de los políticos más importantes de nuestro país".

Ha elogiado la gestión de Azcón durante estos dos años y medio al frente de la comunidad autónoma: "Ha conseguido inversiones que han cambiado la historia de Aragón, se ha comprometido con el pleno empleo, es un candidato sin precedentes".

Por ello, "la mejor forma que tiene el Partido Popular de hechos concretos con Aragón es poner a Jorge Azcón de candidato a la presidencia", ha apuntado Feijóo, quien se ha comprometido: "Los aragoneses nunca estaréis por debajo del resto de los españoles. Lo he practicado y lo voy a seguir practicando".

Asimismo, ha hecho un llamamiento a los votantes: "El domingo vamos a decidir entre el modelo imparable de Azcón o modelo decadente de Sánchez. Nada más. La papeleta es la llave que abre las posibilidades consolidadas para Aragón o que abre un periodo de decadencia en la que está sumida la política española".

"UNIR" FUERZAS

La "fórmula" para que Aragón funcione es Jorge Azcón, ha asegurado el líder 'popular', advirtiendo de que Sánchez "pretende dividir fuerzas" porque los socialistas "saben que van a perder" las elecciones y su objetivo es "hacer un Vox fuerte y un presidente de Aragón débil" para que dependa de los de Santiago Abascal para formar un nuevo gobierno, dando por hecho que será el candidato del PP quien obtendrá el mayor número de votos.

Frente a la estrategia del PSOE "vamos a unir fuerzas, no nos vamos a dispersar y vamos a tener al mejor político al frente del Gobierno de Aragón", porque "cualquier voto que no sea para Azcón, Sánchez lo va a celebrar", ha dicho.

"Aragón necesita un gobierno que empiece a funcionar el lunes siguiente" de las elecciones, ha subrayado Feijóo, para lo que ha considerado imprescindible un político "que ha trabajado en el diseño que quiere para Aragón de las próximas décadas", en alusión al candidato del PP, Jorge Azcón.

De nuevo, ha comparado: "A Sánchez le conviene que se hable de muchos partidos, a nosotros nos conviene que Aragón tenga un gobierno inmediatamente. A Sánchez le conviene dividir el voto, a Aragón le conviene unirlo".

Ha añadido que el propósito del líder del PSOE en sus visitas a Aragón en campaña electoral es "debilitar al presidente que va a ganar las elecciones" y "esté sometido" a otros partidos, para lo que recurre a "hinchar" a Vox.

FINANCIACIÓN

Además, Feijóo ha aprovechado para comentar la propuesta de financiación autonómica del Gobierno de España. "Es de aurora boreal que el PSOE, en plena campaña, haya montado un modelo de financiación para contentar a Oriol Junqueras (ERC) y anuncie que Aragón será la comunidad peor financiada. Este es el mayor desprecio que puede haber".

"Los impuestos de los aragoneses no valen para pagar los caprichos de Sánchez y de los independentistas", ha censurado Feijóo, sino que han de servir para "pagar sus servicios públicos, para pagar su sanidad, su educación, sus políticas sociales, sus infraestructuras".

Ante el anuncio del nuevo modelo de financiación autonómica en plena campaña electoral aragonesa, Feijóo ha expuesto: "Entre que Sánchez se quede unos meses más en Moncloa o los aragoneses, siempre están los intereses de Sánchez por encima de los intereses de los aragoneses. Y esto hay que contestarlo".

Por tanto, "quien manda a Aragón a la cola no merece encabezar su futuro", ha destacado Alberto Núñez Feijóo, quien ha prometido defender "siempre la igualdad ante cualquiera", porque "solidaridad no es dar al que más tiene y quitar al que menos tiene".

"UN PRESIDENTE FUERTE PARA UNA TIERRA FUERTE"

Ha lanzado un mensaje a los votantes aragoneses: "No dejéis que os tomen el pelo. Aragón es una tierra sólida y quiere un presidente sólido. Es una tierra fuerte y quiere un presidente fuerte, como Jorge Azcón".

Por último, ha mirado a las elecciones en Aragón el próximo 8 de febrero como una oportunidad para "hacer algo para calmar la ansiedad, la frustración, frenar la mentira, la corrupción, la soberbia y el descrédito en el que ha caído la política nacional".

"Sánchez ha puesto en Aragón a la portavoz de su gobierno --Pilar Alegría, candidata del PSOE a la Presidencia de Aragón-- y los españoles os pedimos a los aragoneses que seáis nuestros portavoces en las urnas: Representad a toda España. Representad a todos los españoles de bien".