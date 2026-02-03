Feijóo (PP) promete introducir la despoblación en la financiación autonómica para calcular el coste de los servicios

1048355.1.260.149.20260203135044 El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo y el presidente de la Comunidad Autónoma y candidato a la reelección, Jorge Azcón durante una rueda de prensa, en el Aeropuerto de Teruel. - Javier Escriche - Europa Press

TERUEL 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha prometido, este martes en Teruel, introducir la despoblación como criterio en el sistema de financiación autonómica para calcular el coste efectivo de los servicios públicos.

En rueda de prensa en el Aeropuerto de Teruel, Núñez Feijóo ha rechazado, respecto de la financiación autonómica, la política de "dar dinero por el impacto que puedas tener en el Congreso o los votos que necesite el presidente para mantenerse unos meses más" en La Moncloa, insistiendo en su propuesta de que la despoblación sea "un factor clave" para valorar el coste efectivo de los servicios.

Del presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha destacado que el Ejecutivo regional tiene comprometidas inversiones empresariales por 90.000 millones de euros, que Aragón crece más que la media española y es "una comunidad solvente que paga a sus proveedores, que tiene las cuentas ordenadas, que ha mejorado los servicios públicos", de forma que "Aragón hoy es un 'hub' tecnológico" y "solo en dos años y medio, un balance excepcional".

Ha resaltado los proyectos anunciados por Azcón para la provincia de Teruel y ha manifestado que "aquí se trata de crear empleo y oportunidades porque no se puede mejorar la vida de la gente si no se crea riqueza", añadiendo que los políticos deben "crear riqueza para repartirla, no generar pobreza".

"Azcón ha puesto a Teruel en su hoja de ruta del Aragón imparable y Aragón no va ser una Comunidad imparable si Teruel no es una provincia imparable", ha continuado Feijóo, subrayando: "Aquí se viene a apostar por Teruel".

LÍNEA DE META

Feijóo ha dicho que "se ve la línea de meta" ya que el próximo domingo, 8 de febrero, se celebrarán las elecciones autonómicas, indicando que estos días son "decisivos" y que "Aragón se juega su futuro y España se juega empezar a construir su futuro".

Ha señalado que hay políticos que "cuentan cuentos" y políticos que "saben hacer cuentas", añadiendo que el presidente del Gobierno de Aragón y candidato a la reelección, Jorge Azcón, "ha venido a hacer cuentas de su mandato". Ha lamentado que "la mediocridad se ha apoderado de la política española", indicando que el Gobierno de España lleva toda la legislatura "sin cuentas y exclusivamente contándonos cuentos, y esta decadencia tiene que romperse a través de los presidentes y Gobiernos autonómicos".

El presidente del PP ha asegurado que el domingo se vota "el futuro o el pasado, avanzar o retroceder", criticando a los partidos que "intentaron paralizar el proyecto de futuro bloqueando las cuentas públicas" y que "han venido a zancadillear el futuro de Aragón y a utilizar sus votos para bloquear las cuentas públicas de Aragón con una pinza evidente".

"Aragón iba a tener las cuentas públicas mejores de los últimos años, iba a crecer más que nadie, a bajar otra vez el IRPF y el impuesto de Sucesiones, a hacer más viviendas en proporción a su población, y lo que han hecho es bloquear Aragón, y eso en las urnas no puede tener premio".

Ha pedido a los ciudadanos que, el 8 de febrero, "digan si quieren un Gobierno sólido o un Gobierno débil, sometido a una pinza", mostrándose convencido de que "Aragón sabrá elegir".

"El día 8 no vamos a premiar al responsable de la mayor crisis ferroviaria de España, al responsable de dejar a Aragón a la cola de la financiación autonómica, a los responsables de la irresponsabilidad de la política migratoria que está preocupando a toda la UE, no a los que otorgan privilegios a los independentistas y no a los escándalos de corrupción que está viviendo España".

También ha dicho que "lo ocurrido ayer en un juzgado de Madrid, donde ha ido a testificar el número dos del partido de Sánchez y el número dos del gabinete de Sánchez, a decir al juez que tenían audios de las saunas y prostíbulos del suegro de Sánchez, parece una película de gángsters, pero no lo es, es el partido de Sánchez".

