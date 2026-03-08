El feminismo sale a la calle : "El mensaje está en peligro. Ha costado mucho llegar aquí para perder derechos ahora"

Parte de la manifestación del 8M este domingo en Zaragoza. - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

Miles de personas se han echado a la calle este domingo 8 de marzo en Zaragoza para participar en la manifestación del 8M, Día Internacional de la Mujer, una marcha reivindicativa y festiva en la que mujeres y hombres de todas las edades --acompañados de muchos niños-- han reclamado con sus pancartas, sus consignas y su mera presencia que la lucha por la igualdad tiene todavía muchas batallas que dar entre conquistas pendientes y derechos que conservar.

El centro de la capital aragonesa se ha vuelto a teñir de morado en una movilización plural de miles de personas --5.000 asistentes, según la estimación de la Policía Nacional-- que ha estado respaldada por los tambores, las banderolas de sindicatos y de demás colectivos del asociacionismo y repleta de pancartas --más originales cuanto más jóvenes eran sus portadores--, que han plasmado problemas como las violencias de todo tipo y el acoso, la discriminación, la cosificación, la precariedad laboral y la prostitución y han abrazado las causas del pueblo palestino e iraní, la postura antibelicista y la situación concreta que afrontan a diario las mujeres en la república islámica de Teherán.

"Tenemos muchos motivos para estar aquí porque, sí, hemos visto avances, pero todavía nos falta mucho espacio que ocupar", ha asegurado Pilar, integrante de la Asociación Vecinal Las Fuentes y dispuesta en la Glorieta de Sasera a sumarse a la marcha convocada por la Coordinadora de Organizaciones Feministas tras haber escuchado el manifiesto y el 'Bella ciao' feminista de la cantante Mariaconfussion.

A su lado, Marisa ha alertado sobre la necesidad de seguir dando la batalla ante la amenaza que supone a su juicio el actual momento político: "Tenemos que seguir luchando por mantener lo que hemos logrado porque ahora es un momento en el que el movimiento feminista puede retroceder muchísimo".

En ese sentido, la portavoz de la Coordinadora de Organizaciones Feministas, Adela Fuyola, ha llamado a la sociedad no resignarse ni a confiarse: "Los derechos, si no se pelean, se pierden. Y ha costado mucho llegar a estar aquí para perderlos por nada".

Fuyola ha señalado con el dedo acusador a "la derecha y la ultraderecha, que son lo mismo y piensan que las mujeres somos débiles y que no lucharemos, por eso intentan recortar derechos a más de la mitad de la población". Ante esa amenaza "el mensaje está en peligro y siempre lo estará mientras no salgamos a defenderlo", ha insistido.

Mientras la asociación Paraguas Feminista convocaba en la plaza Aragón bajo el lema 'Por una vida digna y con derechos para todes', a pocos metros, en la glorieta de Sasera, la Coordinadora de Organizaciones Feministas reunía a sus asociaciones y colectivos alrededor del lema 'Herederas de luchas, creadoras de futuro'.

"Estamos aquí porque la desigualdad no es un error del sistema, es el sistema. Ser mujer implica más riesgo, más control y menos derechos Violencia machista, violencia sexual, violencia institucional", se ha escuchado durante la lectura del manifiesto.

Una de las portavoces que ha tomado la palabra micrófono en mano ha denunciado: "Nos matan, nos agreden, nos juzgan y nos cuestionan No son casos aislados, no son monstruos individuales Es un sistema que nos quiere sumisas, disponibles y calladas. Esta violencia estructural que nos marca desde la infancia, que nos dicta cómo movernos, cómo vestirnos y cuándo tener miedo, pero se acabó el miedo", ha proclamado.

Ambas concentraciones han completado el mismo recorrido desde la plaza Aragón, el Paseo de la Independencia, el Coso, la calle Alfonso y la plaza del Pilar, donde Paraguas Feminista ha dado lectura a su manifiesto. Dos marchas que han discurrido consecutivas pero un año más con varios metros de separación cubierto por un furgón de la Policía Nacional y otro vehículo de la Policía Local.

LOS JÓVENES Y EL FEMINISMO

Las pancartas y carteles artesanales han plasmado el sentir de muchos manifestantes: "Menos 'amiga date cuenta' y más 'amigo no seas mierda'", "hoy no voy sola, voy con todas", "nos sembraron miedo, nos crecieron alas", "no era paz, era silencio" y "esto es pelear como una niña" se podía leer en la cartelería de la marcha de Estudiantes Feministas unidas y en lucha.

El papel de los jóvenes y su visión sobre el feminismo preocupa a Maite, una mujer que peina canas y que tiene las ideas muy claras: "En general, salvo honrosas excepciones de chicos y chicas luchadores que sí entienden lo que es el feminismo, que es igualdad, no es ir contra el hombre, los jóvenes se están dejando llevar mucho por influencers y por partidos que niegan incluso la violencia de género, cuando solo hace falta poner la televisión para saber que la mujer sigue siendo asesinada por razón de género, sigue sufriendo acoso sexual y, por desgracia, parece que hay jóvenes que no se están dando cuenta de esto, tanto chicos como chicas", ha lamentado.

Al respecto, Adela Fuyola, portavoz de la Coordinadora de Organizaciones Feministas, ha llamado a tomar el testigo a las nuevas generaciones: "El lema de este año lo dice todo, herederas de las luchas creadoras de futuro. Estamos aquí porque fueron mujeres antes que nosotras las que lucharon y esperamos que sigamos con más mujeres en el futuro. Hay que convencer que feminismo no es excluir a los hombres, es intentar ser iguales".

El miedo, "Error 404: no se encuentra el miedo en esta mujer", el encasillamiento, la cosificación y los techos de cristal, "Nos prefieren musas, nos temen artistas", los casos que mezclan impunemente poder y prostitución, "Ni una mujer en venta, ni un putero impune" o "El silencio de los puteros", junto a una imagen de Hannibal Lecter y su inquietante bozal de contención; y la libertad en toda su expresión, "Libres nos queremos", han protagonizado algunos de los mensajes que han podido leerse en los carteles mostrados durante la manifestación.

Entre tantas muestras de parecer, dos chicas se apresuraban a última hora a pintar nuevos lemas en sus propias pancartas sobre un banco del paseo de la Independencia.

Un grupo de ciudadanos se ha acordado específicamente del drama que afrontan a diario las mujeres iraníes: "Apoyo a mujeres en Irán" se podía leer en un cartel junto a fotografías de mujeres con rostros mutilados y "Víctima del hijab obligatorio en Irán" al lado de otra imagen de una mujer agredida; "Las mujeres más valientes están en Irán", "No olviden a las mujeres de Irán" y "Not your body, no your choice".

Junto a esta causa, otras aludían a las mujeres presas, "Ni dios, ni amo, ni cárceles, ni patriarcado, abajo los muros de las prisiones" y "no estamos todas, faltan las presas"; a la lucha de clases, "Todas las de nuestra clase contra todas las de la suya"; e incluso a los derechos de los animales, "No soy propiedad de nadie, tampoco las vacas" y "La lucha feminista no termina en la especie humana". Junto a ellos, mensajes sin pelos en la lengua que disparaban a todo: "Organizades contra el sistema de mierda" y "Hasta el coño de que todo tenga gluten y patriarcado y machismo".

A la cola de la manifestación se han dejado ver varios representantes de algunas formaciones políticas, como la líder socialista, Pilar Alegría, el portavoz de Chunta Aragonesista, Jorge Pueyo, así como la secretaria general de CHA, Isabel Lasobras, y la diputada de IU-Sumar, Marta Abengochea.