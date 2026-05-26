La Feria de la Garnacha se presenta en Madrid y promociona a Zaragoza como un destino gastronómico en España

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, presenta la Feria Internacional de la Garnacha en el club Matador, en Madrid, y promociona a la ciudad como un destino gastronómico en España - DANI MARCOS

ZARAGOZA 26 May. (EUROPA PRESS) -

La Feria Internacional de la Garnacha se ha promocionado en Madrid como un destino gastronómico, enoturístico y sostenible de referencia en España, avalado por el nombramiento de Ciudad Creativa de la Unesco en el ámbito de la gastronomía y su estrategia como Capital Mundial de la Garnacha.

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha querido presentar en la capital del país la apuesta del Gobierno de Zaragoza en un encuentro con periodistas que se ha celebrado este martes en el Club Matador.

En este espacio de reunión, dedicado a la cultura y a las ideas, ha detallado las principales líneas de trabajo turístico impulsadas con el objetivo de convertir la gastronomía, el vino y el territorio en motores de atracción, identidad y proyección exterior.

Zaragoza cuenta con una ubicación estratégica, excelentes conexiones con Madrid y Barcelona, una histórica oferta patrimonial y cultural y un territorio vitivinícola de referencia en torno a la garnacha, con las denominaciones de origen Campo de Borja, Cariñena y Calatayud como grandes aliadas.

En este contexto, Zaragoza organizará este año tres grandes actividades vinculadas a estas dos denominaciones: la Feria Internacional de la Garnacha y la Gastronomía Sostenible, los Encuentros de Excelencia e Inspiración y GastroGarnacha.

Son tres propuestas complementarias que permitirán vivir la garnacha desde diferentes perspectivas, "como producto, como experiencia turística, como elemento de identidad territorial y como motor de innovación", ha precisado Chueca.

MÁS DE 40.000 PERSONAS EN LA PRIMERA EDICIÓN

La Feria de la Garnacha regresará al Parque Macanaz del 4 al 7 de junio, tras el éxito de su primera edición, por la que pasaron más de 40.000 personas. La cita crece este año con una jornada más, mayor presencia de bodegas, más programación musical y una zona profesional reforzada.

De esta forma, el Parque Macanaz volverá a convertirse en un gran espacio abierto dedicado "al vino, la gastronomía y la experiencia urbana".

Situado junto al Jardín de la Garnacha, plantado el año pasado con vides traídas de las tres Denominaciones de Origen, y una imagen privilegiada de la ciudad, con la basílica de Nuestra Señora del Pilar de fondo, el recinto atraerá tanto a los zaragozanos como a los visitantes. "La Feria crece este año, ya que hemos incorporado una jornada adicional para ofrecer más oportunidades a las bodegas, más tiempo de disfrute a los zaragozanos y visitantes y más impacto para la ciudad", ha apuntado la alcaldesa.

En este espacio privilegiado, se situarán las casetas, una por cada bodega participante, desde donde se realizarán degustaciones y venta de productos, en un espacio que contará con zona de picnic, mercado boutique, photocall y hasta un escenario con el nombre 'Vibra Garnacha', en el que actuarán grupos de música locales para animar el ambiente.

La Feria contará con la presencia de bodegas de las tres Denominaciones de Origen de la provincia --Campo de Borja, Cariñena y Calatayud--, y en esta edición, además, Vinos de Madrid será la región invitada, reforzando así el intercambio entre territorios vitivinícolas.

Un nuevo photocall con tres copas de vino gigantes La Feria de la Garnacha contará con otros espacios dentro del parque de Macanaz que se decorará con arcos de entrada a cada una de las Denominaciones de Origen.

Se habilitará una zona picnic, una terraza con las mejores vistas, un nuevo photocall nuevo con tres copas de vino gigantes y distintas texturas y hasta un túnel de la garnacha de cinco metros diseñado con efectos visuales para sumergir a los visitantes en una experiencia sensorial.

MÚSICA

La música sonará desde el escenario Vibra Garnacha que pondrá música a los tres días de la feria con la actuación de grupos locales, junto a otros tres sets de DJ distribuidos por el parque. Por allí pasarán The Cucumbers, Mabuse y los Compayos, La Máquina de Turing, The Bronson, Erik Romero, Sr Isasi y los Djs Alex Melero Zoe, Dani Tella o Nerea Lucky, entre otros.

Natalia Chueca ha apuntado que Zaragoza está construyendo con paso firme un posicionamiento propio como destino turístico gastronómico y enoturístico. "Y lo está haciendo a partir de dos grandes líneas de trabajo que van a marcar nuestra proyección en los próximos años, como son Zaragoza Capital Mundial de la Garnacha y nuestra incorporación como Ciudad Creativa Unesco de la Gastronomía", ha manifestado.

"Son dos proyectos profundamente conectados. Ambos hablan de producto, territorio, talento, sostenibilidad, cultura y capacidad de atraer visitantes a través de experiencias auténticas", ha señalado la regidora, quien ha recordado el éxito de la primera edición con más de 40.000 visitantes confirmando que la garnacha es un "activo con enorme capacidad de atracción turística y ciudadana".

UNA ZONA PROFESIONAL Y ENCUENTROS DE EXCELENCIA E INSPIRACIÓN

Esta Feria de la Garnacha es un ejemplo de esa apuesta "decidida" del Ayuntamiento, con una segunda edición que busca ofrecer una experiencia completa, en la que el visitante pueda descubrir vinos, disfrutar de la gastronomía, participar en actividades y vivir el ambiente de la ciudad.

Además, la edición de este año contará también con una zona profesional, que actuará como un espacio de encuentro y oportunidades para bodegas, hostelería, turismo y agentes del sector, ha añadido la alcaldesa.

En paralelo a la Feria Garnacha se celebrarán los Encuentros de Excelencia e Inspiración los días 3, 4 y 5 de junio, unas jornadas donde expertos de alto nivel relacionarán el vino con la empresa y la arquitectura, y que permiten hablar de la garnacha desde el conocimiento, la innovación y el prestigio internacional.

En ellas, participará el arquitecto japonés Shigeru Ban, premio Pritzker de Arquitectura 2014; la académica y conferenciante, Marta Thorne, quien fue decana del IE Arquitectura y directora ejecutiva del Premio Pritzker de Arquitectura; el CEO de Abadía Retuerta, Enrique Valero; el diseñador chileno y uno de los grandes referentes del diseño del mundo del vino, Jerónimo Pérez; el experto que ha trabajado para Bodegas Torres, López de Haro o Viña Pomal, David Ruiz; y el CEO de Annie Bonnie, experto en comunicación y estrategia digital, Alberto Fernández.

Se celebrarán en el salón de recepciones de la Casa Consistorial, el Mobility City y la sede del diario Heraldo de Aragón. "Con estos encuentros queremos lanzar el mensaje claro de que el vino es también economía, cultura, diseño, arquitectura, relato e innovación", ha destacado.

GASTROGARNACHA

Otra iniciativa es GastroGarnacha, que con la colaboración de Cafés y Bares y Horeca, será en restaurantes y bares, con promoción de tapa más vino o menús especiales.

Esta iniciativa llevará la garnacha a los establecimientos de la ciudad mediante la fórmula de tapa más vino, ampliando el impacto de la Feria más allá del recinto principal y reforzando la implicación del sector hostelero.

Además, en esta edición, tendrá lugar también el Concurso de Diseño de Etiquetas "Zaragoza Capital Mundial de la Garnacha", desarrollado en colaboración con bodegas de las denominaciones de origen de la provincia, con el objetivo de unir creación contemporánea, producto local y promoción turística.

La condición de Zaragoza como Ciudad Creativa UNESCO de la Gastronomía sitúa a la ciudad en una red internacional que entiende la gastronomía como motor de desarrollo sostenible, cooperación, innovación y cultura.

Con esta programación, Zaragoza se refuerza como destino de escapada urbana, gastronómica y cultural, a menos de dos horas de Madrid en alta velocidad. La ciudad invita al público madrileño a descubrir una propuesta que combina patrimonio, cultura, vino, gastronomía, sostenibilidad y experiencias de calidad. La programación se puede ver en la web https://zaragozagarnacha.com/'.