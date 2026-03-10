La Feria Proxeco regresa a Lécera para impulsar productos de proximidad y ecológicos de Campo de Belchite

La divulgación agroalimentaria y la difusión del trabajo y la labor de los pequeños productores rurales serán los ejes temáticos de la tercera edición de PROXECO, la Feria Ecológica y de Proximidad de la Comarca Campo de Belchite - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

La tercera edición de la Feria de Productos Ecológicos y de Proximidad de la Comarca Campo de Belchite (Proxeco), se celebrará del 29 al 31 de mayo en la localidad zaragozana de Lécera. El evento aspira a consolidarse como un escaparate para los productores del territorio y un punto de encuentro para agricultores, ganaderos, empresas y visitantes interesados en el desarrollo del medio rural.

La feria ha sido presentada este martes 10 de marzo en la sala de prensa del Edificio Pignatelli por la directora general de Comercio, Ferias y Artesanía del Gobierno de Aragón, Carmen Herrarte; el presidente de la Comarca Campo de Belchite, Carmelo Pérez; y el alcalde de Lécera, Víctor Manuel de la Sierra.

Durante la presentación, Herrarte ha subrayado la importancia de este tipo de eventos en municipios medianos y pequeños, al considerar que constituyen una herramienta clave para dinamizar el territorio y dar visibilidad al patrimonio y a la actividad económica local. "Las ferias son una forma impagable de dar a conocer nuestros municipios y de generar actividad cultural, social, gastronómica y también comercial durante todo un fin de semana", ha dicho.

En este sentido, ha destacado que Aragón mantiene una tendencia ascendente en la organización de ferias. En 2025 se incorporaron seis nuevas al calendario autonómico y en lo que va de 2026 ya se ha sumado una más, la feria ganadera de Broto. En total, este año se celebrarán alrededor de 125 ferias en municipios de la comunidad.

IMPULSO AL PRODUCTO DE PROXIMIDAD Y AL SECTOR ECOLÓGICO

El presidente de la Comarca Campo de Belchite, Carmelo Pérez, ha destacado que la feria nace con el objetivo de apoyar especialmente a agricultores y ganaderos del territorio, así como de dar visibilidad a los productos de proximidad. "Es fundamental apostar por los productos que tenemos en el medio rural, aunque sin cerrar la puerta a otros productos que puedan aportar valor añadido a la feria", ha indicado, al tiempo que ha remarcado el papel del sector ecológico en la comarca.

La Comarca Campo de Belchite es uno de los principales territorios de producción ecológica de Aragón, un aspecto que la organización quiere seguir poniendo en valor en esta tercera edición. En este contexto, Pérez ha comentado que la feria incorporará un homenaje a empresas y autónomos de la comarca que contribuyen al desarrollo económico del territorio.

Como novedad esta edición, se instaura el Premio Proxeco, que recaerá en Larrosa Arnal, una empresa con sede en Belchite dedicada a la fabricación de maquinaria agrícola, especialmente sembradoras, que cuenta con más de 25 trabajadores y una trayectoria vinculada a la feria comarcal desde hace más de dos décadas.

Según ha detallado el presidente comarcal ya hay alrededor de 16 expositores confirmados para esta edición, cifra que se espera aumentar en las próximas semanas con nuevas incorporaciones.

STANDS, TALLERES Y ACTIVIDADES PARA TODOS LOS PÚBLICOS

Por su parte, el alcalde de Lécera, Víctor Manuel de la Sierra, ha considerado que el objetivo es alcanzar cerca de 30 stands en esta edición, consolidando así el crecimiento progresivo de la feria.

El evento contará con un espacio central en el que se celebrarán charlas y actividades, además de los stands expositivos dedicados a productos agroalimentarios, maquinaria y otros sectores vinculados al medio rural. También habrá una zona exterior donde se exhibirá maquinaria agrícola y se desarrollarán diversas actividades.

La feria, que se celebrará en el Pabellón Polideportivo de Lécera, constará de una zona de exposición y un escenario central, el 'Espacio de la innovación', donde tendrán lugar charlas, talleres y actividades dinámicas. La primera de ellas, justo después de la inauguración, será la intervención de Raquel Burillo, Pablo Játiva, Miguel Dionis y Javier Sopesens, integrantes del programa de Aragón Televisión 'El campo es nuestro', que compartirán con el público su experiencia de grabación de un programa que da protagonismo al medio rural.

Proxeco abrirá sus puertas el viernes 29 de mayo entre las 17.00 y las 20.00 horas, jornada en la que tendrá lugar la inauguración oficial. El sábado 30 el horario será de 10.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 20.00 horas, mientras que el domingo 31 de marzo abrirá de 10.00 a 13.00 horas. Además, la programación incluirá actividades paralelas como un concierto, de la mano del grupo zaragozano SEVEN, y un "tardeo" destinado a dinamizar el ambiente durante la segunda jornada. Las inscripciones para los expositores permanecerán abiertas hasta el 15 de mayo a través de la página web de la feria.

Desde la organización han subrayado que el objetivo último del evento es poner en valor el trabajo de agricultores, autónomos y empresas del territorio, así como contribuir a dinamizar económicamente la comarca y reforzar la lucha contra la despoblación en el medio rural. "Queremos reconocer a quienes crean riqueza y empleo en la comarca y ayudan a mantener vivos nuestros pueblos", ha concluido de la Sierra.