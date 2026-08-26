La Feria de Teatro y Danza de Huesca sale a la calle en su 40 aniversario y concede el Premio Javier Brun a Cofae

Archivo - La cita, que se celebrará del 27 de septiembre al 1 de octubre, ofrecerá 33 espectáculos de teatro, danza y circo de Francia y nueve comunidades autónoma - AYUNTAMIENTO DE HUESCA - Archivo

HUESCA 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Feria Internacional de Teatro y Danza de Huesca celebrará este año su 40 aniversario con una edición que llevará parte de su programación a las calles de la ciudad y en la que concederá el Premio Javier Brun a Cofae, la Coordinadora de Ferias de Artes Escénicas. La cita tendrá lugar del 27 de septiembre al 1 de octubre y reunirá 33 espectáculos de teatro, danza y circo.

La concejal de Cultura del Ayuntamiento de Huesca, Sonia Latre, ha dado a conocer el reconocimiento a Cofae, que este año celebra además su 20 aniversario. La edil ha señalado que la entidad representa los valores de cooperación que defendía Javier Brun y ha destacado su capacidad para articular una gobernanza participativa que facilita la circulación de los proyectos de los creadores y amplía el acceso de la ciudadanía a las artes escénicas.

"Cofae cumple de manera ejemplar el propósito que Javier Brun asignaba a la cooperación", ha afirmado Latre, quien ha subrayado que este año supone una celebración conjunta de los 40 años de la Feria Internacional de Teatro y Danza y los 20 de la coordinadora.

La concejal ha ensalzado las cuatro décadas de trayectoria de la feria, que ha contribuido a situar a Huesca en el mapa de las artes escénicas. Precisamente, el aniversario llevará a la organización a apostar por el espacio público como uno de los escenarios principales de esta edición.

TEATRO, DANZA Y CIRCO TAMBIÉN EN LA CALLE

La feria mantendrá sus objetivos habituales de exhibición de espectáculos de gran calidad y de carácter contemporáneo, con dos secciones de programación. La general se desarrollará en Huesca de lunes a jueves, mientras que el domingo 27 se celebrará una programación especial dirigida al mundo rural en Siétamo.

A esta programación se sumará la parte profesional de la feria, con talleres, presentaciones de espectáculos y encuentros dirigidos a los profesionales de las artes escénicas.

Como aperitivo de la programación principal, la semana anterior se ofrecerán tres espectáculos centrados en el circo y los malabares, según ha explicado la técnica de Cultura del Ayuntamiento de Huesca, Pilar Barrio.

Además, todos los días de la feria habrá alguna actuación en la calle. Barrio ha avanzado que se podrá disfrutar de una instalación con historias relacionadas con el abuso a mujeres, diferentes propuestas de circo y, durante los tres últimos días, espectáculos de danza especialmente concebidos para desarrollarse en espacios públicos.

En total, la 40 edición ofrecerá 33 espectáculos de teatro, danza y circo, a los que se añadirán las tres actuaciones de circo y malabares del aperitivo. Las propuestas contarán con representación internacional de Francia y presencia de compañías procedentes de nueve comunidades autónomas.

La programación busca así combinar la dimensión profesional y artística que ha caracterizado a la Feria Internacional de Teatro y Danza de Huesca durante sus cuatro décadas con una mayor presencia en las calles de la ciudad con motivo de su aniversario.