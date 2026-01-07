La Feria de la trufa de Vera de Moncayo inaugura el calendario trufero de 2026

Trufa. - AYUNTAMIENTO DE VERA DE MONCAYO.

ZARAGOZA 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Espacio Triclinio de Zaragoza ha acogido este miércoles la presentación de la IX edición de la Feria de la trufa de Vera de Moncayo, que se celebra este fin de semana, del 9 al 11 de enero.

Una cita imprescindible para profesionales y amantes de la trufa de Zaragoza y Aragón, pero también de las vecinas comunidades de Navarra, La Rioja, Castilla León y el País Vasco.

Con la presencia de una treintena de expositores, el total del espacio disponible, la feria mantendrá su esquema de años anteriores, con numerosas actividades además de la venta de trufa y exposición.

El alcalde de Vera de Moncayo, Ángel Bonel, ha destacado "el grandísimo esfuerzo que supone la organización para una localidad de 300 habitantes", subrayando que es la primera feria, también de la trufa, en el calendario aragonés de 2026, justo cuando la Tuber melanosporum "se encuentra en su mejor momento de calidad".

Ha puesto de relieve el gran impacto de Veratruf en la hostelería y alojamientos de la comarca, siendo su cultivo, además, un importante factor para afianzar la población en el medio rural.

Por su parte, el director de la feria, Daniel Jiménez, ha subrayado que el objetivo de la feria sigue siendo "potenciar la trufa y aglutinar a truficultores y consumidores", con un amplio número de actividades, además de potenciar los productos de la zona, que van más allá de la trufa, con la presencia de dos denominaciones de origen, "la del vino, Campo de Borja, y la de aceite de oliva virgen extra, Sierra de Moncayo".

"Los visitantes podrán adquirir trufa fresca y otros productos trufados, además de formarse", ha añadido, mientras que "los profesionales cuentan con estands de suministros y servicios, y diferentes charlas especializadas" en la denominada carpa Santander Agro, que en pasadas ediciones ha logrado reunir a más de doscientos asistentes.

Productores de trufa de la zona y de otros lugares, viveristas, empresas relacionadas con la truficultura, elaboradores de productos trufados y agroalimentación, entre otros, abrirán sus estands a las diez de la mañana, tanto el sábado, como el domingo.

Se podrá comprar trufa al detalle, en un año que, según el presidente de Truzarfa, Jesús López, ha sido "histórico y desastroso, pues nunca se habría recogido tal cantidad de trufa, de alta calidad, pero desastroso por su bajo precio, cuando la crisis en Francia y los aranceles de Trump dificultan la exportación".