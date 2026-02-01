La Ferieta de Aínsa logra un récord de expositores en una nueva edición

Desde el viernes ha habido una gran participación en la Ferieta. - AYUNTAMIENTO DE AÍNSA

AÍNSA (HUESCA), 1 (EUROPA PRESS)

Aínsa ha concluido este domingo la programación de la Ferieta alcanzando récord de expositores, alrededor de 120, en una jornada soleada y de masiva afluencia de público. La climatología ha favorecido las buenas ventas y la alta participación en todas las actividades, algunas novedosas, que han dado el máximo protagonismo al pastoreo y a la agroecología.

Los productores locales han vuelto a gozar de gran representación en la villa medieval con productos como la miel, el queso, la cosmética natural o la artesanía en madera, pero también expositores de otros lugares de España han contribuido a llenar el patio del Castillo, la carpa y la Plaza Mayor. Aceitunas de Jaén, embutidos de Palencia o Andorra, pan gallego, o el gâteau à la broche de la vecina Francia, así como el tejido social del territorio (Cruz Roja, Cáritas, alumnado del IES Sobrarbe, Artecor Monegros) han brillado en una jornada de temperaturas agradables y diversas propuestas para públicos de todas las edades.

Entre las novedades, ha tenido lugar un taller de semilleros y planteles en el puesto del huerto comunitario municipal. La acelga de Banastón, la remolacha roja de Coscojuela, el puerro de Labuerda y la cebolla de Aínsa han sido las variedades locales con las que se ha trabajado durante toda la mañana. También han logrado atraer a numeroso público la actividad teatralizada 'La abuela Marcelina y su nieta pastora', la demostración de perros truferos o el caldo de Gallina de Sobrarbe, un imprescindible de la Ferieta, del que se han repartido más de 1.000 raciones.

Por otro lado, Joaquín Solanilla, de Boltaña, y la ganadería Garcés Mur, de San Vicente de Labuerda, han logrado sendos premios del III Concurso popular a los mejores ejemplares de caprino y ovino. Entre todos los votantes, además, se ha sorteado una cesta de productos de proximidad. "Estamos muy contentos con el transcurso de la feria. Durante toda la mañana hemos tenido un tiempo estupendo, con gran afluencia, récord de expositores y extraordinaria participación en todas las actividades, incluidas las charlas que hemos tenido desde el viernes", ha asegurado la concejala y directora de la Ferieta, Susana Pérez.

Presentaciones de libros y proyecciones, así como la mesa redonda sobre la importancia y la relación entre el sector primario-agroalimentario y el medio ambiente, han puesto el foco en un modelo económico sostenible y respetuoso con el entorno, poniendo énfasis igualmente en la alimentación agroecológica derivada de esas buenas prácticas que se fomentan desde las instituciones públicas locales y numerosas empresas privadas del territorio.

"La idea es continuar trabajando en la línea del apoyo al productor local, la ganadería y la agricultura, un sector primordial en el municipio y en toda la comarca, no solo con esta feria, sino con todas las que celebramos durante el año y los proyectos de cooperación que surgen y que dan lugar al intercambio de conocimiento y a la consolidación de iniciativas privadas emergentes en este ámbito", ha añadido Pérez.

"Como muestra reciente el huerto comunitario, que esperamos ver en funcionamiento para primavera. Agradecemos la implicación del tejido social del pueblo, que ayuda proponiendo y gestionando ideas, preparando el guiso de ternera y el caldo, vendiendo tickets o colocando mesas. Su compromiso es un orgullo y éxitos como el de hoy son siempre compartidos", ha finalizado diciendo la edil.