FERMA cierra su misión comercial inversa con 50 reuniones B2B entre compradores internacionales y firmas aragonesas - AYUNTAMIENTO DE BARBASTRO

BARBASTRO (HUESCA), 26 (EUROPA PRESS)

La 65 edición de la Feria Regional de Barbastro (Huesca), FERMA, ha concluido la misión comercial inversa, celebrada del 19 al 22 de octubre, que ha posibilitado 50 reuniones B2B entre compradores internacionales y empresas aragonesas de maquinaria agrícola, abriendo nuevas oportunidades de negocio que podrán concretarse en los próximos meses.

La iniciativa, organizada de la mano de la Cámara de Comercio de Huesca y en colaboración con el Clúster Aragonés de Medios de Producción Agrícola y Ganadera (CAMPAG), ha conectado a diez fabricantes aragoneses de maquinaria agrícola con compradores internacionales procedentes de Uruguay, Brasil, Reino Unido y Kazajstán.

Las reuniones individualizadas, las visitas técnicas a empresas y los encuentros en formato online han permitido presentar productos y soluciones directamente a potenciales clientes, conocer sus necesidades y explorar nuevas posibilidades de colaboración.

Con FERMA 2026 finalizada ya, el trabajo continúa ahora con el seguimiento de los contactos establecidos. Los compradores analizan ahora qué productos de los presentados por las empresas aragonesas pueden incorporar a sus catálogos, una fase que abre la puerta a futuras operaciones comerciales y, durante este periodo, la Cámara de Comercio de Huesca mantiene el contacto con compradores y fabricantes para acompañar este proceso y facilitar que las oportunidades generadas se traduzcan en acuerdos.

La responsable del Servicio de Internacionalización de la Cámara de Comercio de Huesca, Loreto Morlans, ha detallado que el acompañamiento posterior a los encuentros es "fundamental" para avanzar hacia el cierre de las operaciones.

"En los próximos meses, la Cámara apoyará a las empresas en la identificación de posibles vías de financiación y en el acceso a herramientas y recursos que contribuyan a superar las dificultades que puedan surgir durante la negociación y la formalización de las ventas".

FERMA, UNA HERRAMIENTA DE CONOCIMIENTO Y NEGOCIO

Con la actividad de la edición de este año de FERMA ya cerrada, la concejal de Desarrollo y Ferias del Ayuntamiento de Barbastro, Silvia Ramírez, ha comentado el resultado de la misión comercial inversa como una "evidencia de la utilidad" del certamen para las empresas.

"Las ferias --ha relatado-- han sido y son, ante todo, un mercado: un espacio que posibilita ventas y acuerdos que generan carga de trabajo para las empresas. Las 50 reuniones B2B son un resultado importante porque permiten establecer relaciones comerciales que pueden dar lugar a nuevas oportunidades, aunque el trabajo continúa ahora para convertir esos contactos en operaciones".

"Tenemos que entender qué es FERMA hoy: las ferias del siglo XXI no son como las ferias de muestras tradicionales y existen para crear conocimiento, facilitar contactos útiles a las empresas y contribuir a que encuentren clientes y abran mercados", ha expresado Ramírez.

UNA FERIA QUE EVOLUCIONA PARA SEGUIR SIENDO ÚTIL

La 65 edición de FERMA ha mantenido su vinculación histórica con el sector primario, incorporando un formato que ha combinado exposición, divulgación, debate profesional y apertura a nuevos mercados.

La jornada inaugural ha incluido mesas redondas sobre juventud y futuro del campo y sobre el sector porcino, ponencias sobre fiscalidad y regadío, la presentación de proyectos innovadores y el reconocimiento al talento universitario a través del premio al mejor trabajo final de estudios sobre sostenibilidad en el sector primario y las industrias agroalimentarias.

Con la misión comercial inversa, FERMA ha prolongado su actividad más allá de la jornada ferial, reforzando su condición de punto de encuentro entre la capacidad productiva aragonesa y los mercados internacionales.

El seguimiento de las conversaciones abiertas durante estos días, ha detallado Silvia Ramírez, "será ahora determinante para que los contactos establecidos se conviertan en acuerdos comerciales y nuevas ventas y, también, para calibrar el impacto del certamen".

La concejal ha concluido al subrayar que FERMA ha cambiado y su éxito "ya no se debe medir en volumen de visitantes y cantidad de expositores, sino a partir de la magnitud de las posibilidades de negocio que abre", ha diferenciado.