El Festival de los Castillos alcanza su ecuador con circo, teatro y una velada especial por el eclipse en San Agustín

Archivo - La novena edición del Festival de los Castillos alcanza su ecuador tras haber pasado por seis de las once localidades participantes - FESTIVAL - Archivo

VALDERROBRES (TERUEL), 5 (EUROPA PRESS)

El Festival de los Castillos de Aragón afronta el ecuador de su novena edición con una nueva semana de programación que llevará circo, humor, música y teatro a Valderrobres y culminará con una cita especial en San Agustín coincidiendo con el eclipse total de Sol del próximo 12 de agosto. Tras recorrer Novallas, Alfajarín, Loarre, Illueca, Mesones de Isuela y Jarque de Moncayo, el certamen continúa su itinerario por distintos enclaves patrimoniales de la comunidad con propuestas para todos los públicos.

La primera parada será Valderrobres, donde el festival desplegará cuatro espectáculos entre los días 7 y 8 de agosto en diferentes espacios del municipio. La programación arrancará el jueves, a las 20.00 horas, en la Plaza Comunidad Autónoma de Aragón con Humor a la cara, una propuesta de circo de calle, clown e improvisación teatral protagonizada por Yaguete Filete. El espectáculo, creado e interpretado por Yago García, combina malabares, humor e interacción con el público en una actuación dirigida al ámbito familiar.

La jornada continuará a las 23.00 horas en la Plaza de Armas del Castillo con 'Yo sobreviví a la EGB', el espectáculo del humorista Jordi Merca. El montaje mezcla monólogos, música y participación del público para recorrer con humor los recuerdos de la década de los años ochenta y las vivencias escolares de toda una generación.

MÚSICA Y TEATRO EN VALDERROBRES

La programación continuará el viernes 8 de agosto con una doble cita. A las 19.00 horas, la Plaza España acogerá el concierto La buena onda, de la banda aragonesa Jadey, integrada por cinco jóvenes músicos que interpretan versiones del pop español desde los años ochenta hasta la actualidad con un repertorio pensado para públicos de distintas generaciones.

Ese mismo día, a las 23.00 horas, la Plaza de Armas del Castillo será escenario de Una semana nada más, una comedia de Soñando Producciones protagonizada por Alejandro Tous, Isabel Guardiola y Javier Pereira. Dirigida por Raquel Pérez, la obra parte de una pequeña mentira para desencadenar una sucesión de enredos y situaciones cómicas relacionadas con las relaciones personales y la dificultad de afrontar la verdad.

SAN AGUSTÍN UNIRÁ MÚSICA Y ECLIPSE

Tras el paso por el Matarraña, el Festival de los Castillos se trasladará el miércoles, 12 de agosto, a San Agustín, donde el entorno del Castillo de Pradas acogerá una velada especial coincidiendo con el eclipse total de Sol, uno de los acontecimientos astronómicos más esperados del año.

La cita reunirá sobre el escenario a la banda turolense EFFE y al grupo Iberia Sumergida. La primera, formada en 2014, se ha consolidado dentro del panorama del rock urbano gracias a un estilo directo y una sólida trayectoria sobre los escenarios. Por su parte, Iberia Sumergida rendirá homenaje a Héroes del Silencio con un espectáculo que recrea los grandes éxitos de la histórica formación aragonesa y que ha recorrido numerosos escenarios de toda España.

CULTURA PARA DINAMIZAR EL PATRIMONIO

Con estas nuevas paradas, el Festival de los Castillos refuerza su apuesta por convertir fortalezas y espacios patrimoniales en escenarios culturales, acercando propuestas escénicas contemporáneas a diferentes municipios aragoneses. En Valderrobres, la programación se desarrollará en torno a uno de los conjuntos monumentales más representativos de Aragón, presidido por su castillo y la iglesia de Santa María la Mayor. En San Agustín, el protagonismo recaerá en el Castillo de Pradas, recientemente incorporado al patrimonio municipal, que acogerá una noche en la que música y astronomía compartirán escenario.

El Festival de los Castillos, impulsado desde 2017, cuenta con el respaldo de Turismo de Aragón y la colaboración de ayuntamientos y entidades locales. A través de este formato itinerante, el certamen busca descentralizar la oferta cultural, dinamizar el medio rural y poner en valor el patrimonio histórico como motor de desarrollo social, turístico y económico de los municipios participantes.