El Festival de los Castillos regresa con 34 espectáculos para llenar de cultura once fortalezas aragonesas

Del 19 de junio al 6 de septiembre se han programado 34 espectáculos en 11 localidades aragonesas - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los castillos de Aragón volverán a convertirse este verano en escenarios culturales con la celebración de la novena edición del Festival de los Castillos, una cita ya consolidada dentro de la programación estival de la comunidad que llevará 34 espectáculos a once municipios entre el 19 de junio y el 6 de septiembre.

La programación ha sido presentada este miércoles en Zaragoza por los codirectores del festival, Toño Monzón y Mario Ronsano, junto a la concejala de Cultura de Valderrobres, Ana Belén Molinos, en representación de los municipios participantes.

El certamen recorrerá este año Novallas, Illueca, Alfajarín, Loarre, Mesones de Isuela, Jarque de Moncayo, Valderrobres, San Agustín, Albalate del Arzobispo, Fraga y, como principal novedad, Lituénigo, localidad que se incorpora por primera vez al proyecto con su fortaleza situada a los pies del Moncayo.

Durante casi tres meses, castillos, plazas históricas, palacios fortificados y recintos patrimoniales se transformarán en espacios vivos para acoger propuestas de música, danza, teatro, magia, humor, narración oral, circo y artes escénicas contemporáneas.

Los responsables del festival han destacado la apuesta por acercar la cultura al territorio y convertir el patrimonio histórico en un lugar de encuentro para públicos de todas las edades. Además, más de la mitad de los artistas participantes proceden de Aragón, reforzando el compromiso con el talento local y con las nuevas generaciones de creadores.

Según explicaron durante la presentación, el objetivo sigue siendo ofrecer una programación diversa e intergeneracional que permita descubrir los castillos desde una perspectiva diferente, convirtiendo estos espacios monumentales en escenarios culturales abiertos a vecinos y visitantes.

ONCE CASTILLOS CONVERTIDOS EN ESCENARIOS CULTURALES

La programación arrancará el 19 de junio en el Castillo de Novallas con la compañía Merienda Dramática y la comedia 'Ninguna planta es de interior'. Un día después, actuará la cantante Ariadna Redondo en la plaza de San Antón.

El primer gran fin de semana llegará del 10 al 12 de julio con actividades repartidas entre Alfajarín, Illueca y Loarre. En el castillo alfajarinense actuarán Mambo Party y la Tonky Blues Band, mientras que Illueca recibirá el espectáculo 'Savia', de Miguel Ángel Berna y Pilar Almalé, una propuesta que una danza y música alrededor de la identdidad argonesa y la cultura del olivo.

Loarre, por su parte, acogerá los conciertos de Sara Gale Band y Ester Vallejo, dos propuestas musicales que combinan sonidos contemporáneos con influencias de raíz.

Uno de los enclaves más activos será Mesones de Isuela, donde el festival desplegará una programación especialmente vinculada a la creación contemporánea. La instalación artística 'Distrito Diógenes', del Colectivo Cráter, ocupará durante dos jornadas diferentes espacios del municipio y del castillo, implicando además a los propios vecinos en su desarrollo.

A ello se sumarán el espectáculo de circo 'Solutud', protagonizado por Miguel Moreno 'Bolo', Premio Nacional de Circo, y las propuestas teatrales de Teatro Indigesto y las Tres Gracias, que llenarán de humor e improvisación la plaza de la Villa.

TEATRO EMERGENTE, CIRCO Y NUEVAS MIRADAS ESCÉNICAS

Uno de los aspectos más destacados de esta edición será la incorporación de propuestas escénicas de carácter contemporáneo y experimental, una línea que el festival ha reforzado para apoyar a jóvenes creadores y nuevos lenguajes artísticos.

En Jarque del Moncayo podrá verse 'Ya nunca tengo hambre', de la jacetana Suerte Quintero, una pieza de teatro-danza que aborda cuestiones relacionadas con la identidad, la belleza y los trastornos alimentarios. El municipio también acogerá la magia de Mariano Lavida y el universo musical de Alex Garber.

Otra de las apuestas más singulares llegará a Albalate del Arzobispo con 'INT.MUSEO', de Manuel Tejera, una performance inmersiva que invita al público a interactuar activamente con la propuesta escénica mediante el uso de teléfonos móviles y auriculares.

El castillo albalatino será además escenario de 'La Zarzuela y los grandes de la jota', una producción de Antológica Zarzuela que reunirá sobre el escenario a destacados nombres de la música aragonesa como Beatriz Gimeno, Nacho del Río, Vanessa García Simón o Miguel Ángel Berna.

El humor también tendrá un peso importante en la programación con la presencia de Millán Salcedo y su espectáculo 'Preguntamelón', además de las representaciones de 'Yo sobreviví a la EGB', de Jordi Merca, que podrá verse tanto en Illueca como en Valderrobres.

MÚSICA PARA TODOS LOS PÚBLICOS Y UNA CLAUSURA PARTICIPATIVA

La música volverá a ser uno de los pilares fundamentales del festival. El cartel incluye nombres como Carmen París, Luis Fercán, Jadey, Laaza, Alex Garber, Sara Gale Band, Ester Vallejo, EFFE o Iberia Sumergida.

Precisamente San Agustín será escenario de una de las citas más especiales de esta edición. El 12 de agosto, coincidiendo con el esperado eclipse solar, el Castillo de Pradas acogerá una velada musical protagonizada por EFFE e Iberia Sumergida en un entorno patrimonial único.

Por su parte, Lituénigo debutará en el festival con las actuaciones de Laaza y el espectáculo de narración oral 'Mujer Kintsugi', de Borboleta, una propuesta centrada en la reconstrucción personal a través de la palabra y el relato.

La clausura tendrá lugar en Fraga durante el primer fin de semana de septiembre con una programación que combinará danza, música, circo y teatro. Entre las propuestas destacan 'Los perros', de Led Silhouette; 'And then...', de Victoria P. Miranda; el concierto 'París al piano', de Carmen París; y el preestreno de 'Frágiles', la nueva producción de la compañía aragonesa D'Click.

El cierre definitivo llegará el 6 de septiembre con 'Hamlet entre todos', una ambiciosa producción de Los Números Imaginarios que transforma la obra de Shakespeare en una experiencia participativa de cuatro horas. El público será invitado a formar parte de una gran celebración teatral que incluirá boda, banquete y diferentes acciones escénicas, poniendo el broche final a una edición que vuelve a reivindicar la cultura como herramienta para revitalizar el patrimonio y dinamizar el territorio.

Con un presupuesto cercano a los 170.000 euros, once municipios implicados y más de una treintena de representaciones, el Festival de los Castillos reafirma su papel como una de las grandes citas culturales del verano aragonés, demostrando que las fortalezas históricas pueden seguir escribiendo nuevas historias desde la música, el teatro, la danza y la creación contemporánea.