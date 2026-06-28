El Festival Danza en el Camino echará a andar con cinco días de espectáculos en Aragón

'Mover Cenizas' Es Uno De Los Espectáculos Del Festival Danza En El Camino. - FESTIVAL DANZA EN EL CAMINO

HUESCA 28 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Festival Danza en el Camino comenzará su andadura este año con cinco días seguidos de actuaciones en seis localidades aragonesas, del 1 al 5 de julio, antes de seguir su recorrido por otras cuatro comunidades autónomas.

Todos los espectáculos en Aragón tendrán lugar en la Comarca de la Jacetania, siempre en escenarios al aire libre que se distinguen por su valor histórico y patrimonial, que se verán enriquecidos por "la fuerza emocional y transformadora de la danza contemporánea".

La cita cultural es una de las más importantes en torno al Camino de Santiago y se refuerza en esta edición, al duplicar el número de municipios incluidos en su programación, preparándose ya para un 2027 que será Año Jacobeo.

Se va a bailar delante de la estación de Canfranc, al lado de la lonja de la catedral de San Pedro de Jaca, en la plaza Mayor de Santa Cruz de la Serós, a lo largo del 'Paseico' de Santa Cilia, en la plaza de la iglesia de Santa Eulalia de Berdún y en la trasera de la iglesia de San Martín de Artieda.

Los habitantes de estas localidades --las cinco primeras, en la provincia de Huesca, y la otra, en la de Zaragoza--, junto a los turistas que las visitan y los peregrinos que por ellas transitan, podrán disfrutar de nueve obras distintas, con un total de 18 representaciones. Además, se llevará a cabo una residencia artística y habrá actividades orientadas a la formación.

EL FESTIVAL

El año pasado participaban Canfranc, Jaca y Santa Cruz de la Serós. El Festival Danza en el Camino Aragonés debe su singularidad a su voluntad de poner en diálogo el patrimonio histórico-artístico y natural con la danza, la música y la vanguardia escénica.

La Ruta Jacobea inspira su programación y sirve además como escenario para sus propuestas artísticas. Solo existe en Aragón otro de creación coreográfica que se desarrolle en espacios no convencionales, pero no es en el medio rural: 'Trayectos, en la ciudad de Zaragoza'. Es único también por integrarse en una red con Galicia, Castilla y León, País Vasco y La Rioja.

Danza en el Camino está dirigido por el coreógrafo Alberto Estébanez y organizado por CIDANZ Producciones con la colaboración de la Junta de Castilla y León.

Cuenta con el patrocinio de la Xunta de Galicia y el Centro Coreográfico Galego, a través de SóLODOS, y del Gobierno de La Rioja, además de la implicación de varias diputaciones provinciales y municipios.

En Aragón, cuenta con la colaboración de los seis ayuntamientos de las localidades participantes y está organizado por La Cocina de Rubén Darío, una plataforma de gestión cultural impulsada por Víctor López Carbajales.

UN CARTEL CON PRESENCIA INTERNACIONAL

En esta edición, hay tres nombres internacionales el costarricense Adrián Arriaga en colaboración con SóLODOS y con su espectáculo 'Apenas', el taiwanés Taboeh a 'Oebay Tataysim con 'Oeso/Miscanthus' y la compañía italiana Bellanda con 'Olvídame'. Vienen también Larumbe Danza desde Madrid con 'Mover cenizas' y Julia Laport desde Galicia con 'Extender como si se pudiera'.

Cuatro son los espectáculos aragoneses: 'Desmata', de Milki Lee; 'Dobles', de María Ganzaraín y Teresa Magallón; 'Galápago', de Iván Benito, y 'Huésped', de Peace of Mind.

El festival comienza el miércoles 1 de julio en Jaca con 'Oeso/Miscanthus', 'Olvídame', 'Apenas' y 'Huésped'. Al día siguiente, en Canfranc, repetirán 'Oeso/Miscanthus', 'Olvídame' y 'Apenas'.

El 3 de julio en Canal de Berdún: 'Desmata' y 'Dobles. El 4, al mediodía en Santa Cruz de la Serós y por la tarde en Santa Cilia: 'Mover cenizas', 'Extender como si se pudiera' y 'Galápago'.

Por último, el domingo, 5 de julio Danza en el Camino Aragonés se despedirá en Artieda con 'Zaytun: De L'azemmur'', 'Dobles' y 'Huésped'.

Danza en el Camino pretende ser "un proyecto innovador, transformador y participativo, impulsando la economía local, reforzando el vínculo emocional con el territorio y el sentimiento de comunidad, y mejorando el bienestar de la población".

HISTORIA DEL FESTIVAL

Inició su andadura en 2019 en Castilla y León, en 2022 se incorporó Danza no Camiño en Galicia y en 2023 comenzó su actividad Danza en el Camino Aragonés, año en el que también se empezó a colaborar con una sede en el País Vasco: el Museo Guggenheim de Bilbao.

En 2025 se unió La Rioja y ahora están implicadas en este proyecto artístico 22 localidades de diez provincias y cinco comunidades autónomas.

En ellas se desarrollará el festival este año hasta el 20 de julio, con actuaciones tanto en emblemáticos emplazamientos como el entorno de las catedrales de Santiago de Compostela o Burgos o el citado Guggenheim bilbaíno, como en plazas y otros espacios al aire libre de pequeñas localidades por las que discurre la Ruta Jacobea.