El Festival Imaginaria de Binéfar programará dos espectáculos nominados a los Premios Max 2026

Welcome & Sorry de Ganso&Cía y La Maestra de Anita Maravillas & Portal 71 obtienen nominaciones a estos prestigiosos galardones - IMAGINARIA BINÉFAR

BINÉFAR (HUESCA), 5 (EUROPA PRESS)

El Festival Imaginaria 2026, que se celebrará en Binéfar del 2 al 7 de junio, contará en su programación con dos espectáculos candidatos a los Premios Max de las Artes Escénicas, considerados los galardones más relevantes del teatro y la danza en España.

Se trata de las obras 'Welcome & Sorry', de la compañía Ganso&Cía, nominada a Mejor espectáculo de calle, y 'La Maestra', de Anita Maravillas & Portal 71, que opta a tres categorías: mejor espectáculo para público infantil, juvenil o familiar, mejor composición musical para espectáculo escénico y mejor diseño de iluminación.

Los Premios Max se entregarán el próximo 1 de junio en el Teatro Romano de Mérida, en una gala que reconoce anualmente la excelencia en las artes escénicas desde su creación en 1998.

RECONOCIMIENTO AL CRITERIO ARTÍSTICO DEL FESTIVAL

La directora artística del Festival Imaginaria, Eva Paricio, ha destacado que la presencia de estas dos producciones en la programación supone "una validación del criterio artístico y del compromiso con la calidad y la relevancia en el contexto escénico actual".

Paricio ha señalado que estos reconocimientos reflejan la apuesta del festival por dar cabida a propuestas innovadoras y tendencias emergentes, manteniendo un alto nivel de exigencia y coherencia en su programación. "Consolidan la identidad de Imaginaria como un espacio de referencia cultural", ha añadido.

El certamen, centrado en los títeres y la imagen en movimiento, se ha consolidado como una de las citas destacadas del calendario cultural aragonés, con una oferta dirigida tanto al público familiar como al ámbito educativo.

DOS PROPUESTAS ENTRE EL HUMOR Y LA MEMORIA

La obra 'Welcome & Sorry', de la compañía vasca Ganso&Cía, propone un espectáculo de teatro de calle en clave de 'clown' que combina humor gestual y parodia de los grandes clásicos teatrales.

La función plantea la representación de 'Hamlet' por parte de dos intérpretes que asumen todos los roles escénicos, en una propuesta que juega con los estereotipos del mundo teatral y apuesta por la comedia como eje narrativo.

Por su parte, 'La Maestra', de Anita Maravillas & Portal 71, ofrece una propuesta escénica que combina títeres y narración para abordar valores como la educación, la libertad y la memoria histórica.

La obra construye un universo simbólico protagonizado por personajes animales y se inspira en las estructuras de los cuentos tradicionales para acercar su mensaje a públicos de todas las edades, combinando emoción, humor y reflexión.

PROGRAMACIÓN EN BINÉFAR

Ambas producciones formarán parte de la programación del Festival Imaginaria. 'La Maestra' se representará el 3 de junio en el Teatro Municipal Los Titiriteros de Binéfar, en una sesión dirigida a público escolar.

Por su parte, 'Welcome & Sorry' podrá verse el domingo 7 de junio en el parque de la Avenida del Pilar, en una función abierta al público.

El festival se desarrollará en distintos espacios de la localidad altoaragonesa y contará con una programación variada que incluye espectáculos, actividades culturales y propuestas dirigidas a diferentes públicos.

Las entradas para el Festival Imaginaria 2026 estarán disponibles a partir del 25 de mayo a las 16.00 horas, tanto a través de la web del certamen como en la oficina física habilitada en la planta baja del Ayuntamiento de Binéfar.

El horario de atención será de lunes a viernes de 16.00 a 20.00 horas, y los fines de semana de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 20.00 horas, hasta la finalización del festival.

Imaginaria, Festival de Títeres e Imagen en Movimiento, está organizado por la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Binéfar y cuenta con el apoyo del Gobierno de Aragón, la Diputación Provincial de Huesca, la Comarca de La Litera y el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, además de la colaboración de diversas empresas locales.