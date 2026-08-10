El Festival Internacional en el Camino de Santiago continúa este martes con un concierto de Canticum Novum en Jaca

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JACA (HUESCA), 10 (EUROPA PRESS)

El Festival Internacional en el Camino de Santiago continuará este martes, día 11 de agosto, con una actuación de Canticum Novum, con el tema 'Paraíso. A la sombra de los jardines de Oriente', en la Ciudadela de Jaca a partir de las 22.30 horas.

Los intérpretes son Emmanuel Bardon, a cargo de la dirección musical; Gülay Hacer Toruk, canto; Spyros Halaris, kanun, laúd y canto; Aliocha Regnard, Nyckelharpa y fídula; y Henri-Charles Caget a la percusión.

La ambición de Canticum Novum es "situar la aventura humana y la interculturalidad en el centro de sus proyectos, cuestionando constantemente la identidad, la oralidad, la transmisión y la memoria".

Las obras interpretadas permiten redescubrir repertorios mediterráneos, así como afganos, turcos, persas, árabes, sefardíes, armenios y chipriotas.

Estas músicas, en la encrucijada de culturas y expresiones artísticas, sorprendentemente vivas tras 800 años de intercambio, son testimonio de diversidad, respeto y tolerancia.

El repertorio de Canticum Novum es tan rico como diverso: la España de las tres culturas se cruza con el Mediterráneo, la Ruta de la Seda y el Imperio otomano.

De forma paralela, el ensemble propone tres espectáculos para todos los públicos con escenografías oníricas: Hayim Toledo 1267 --cuento musical para teatro de sombras--, Bülbül --paseo musical por el Mediterráneo-- y Tapanak --epopeya visual--, creado en 2019.

Canticum Novum fue creado por Emmanuel Bardon en 1996. Actualmente en residencia en el Ópera-Teatro de Saint-Étienne, organiza cada año en el departamento de Loira un festival de música antigua y músicas del mundo centrado en el encuentro de pueblos y culturas: el Festín Musical.