El Festival Internacional Zaragoza Luce 2026 crece un 70% y atrae a casi 470.000 personas en su segunda edición

ZARAGOZA 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

El impacto de la segunda edición del festival internacional de arte lumínico Zaragoza Luce ha evidenciado el gran interés que despierta entre los ciudadanos y visitantes como propuesta cultural de gran formato y cuyo éxito se ha traducido en un aumento del 70% de visitantes, hasta alcanzar los 469.247 asistentes, 192.000 más que en la primera edición.

La primera jornada, el jueves 19, se registraron más de 37.439 personas, más de 88.275 el viernes 20, el sábado fue el día más concurrido de las dos ediciones, con 218.343 personas. El domingo, la afluencia llegó a 125.190 asistentes. La plaza del Pilar, núcleo de Zaragoza Luce con varias intervenciones, recibió en total a 184.778 personas en los horarios del festival.

Además, el aumento que se ha registrado este fin de semana en los establecimientos hoteleros, cuya ocupación media se ha situado en un 77%, un 10% por encima del año pasado. En 2025 este dato también subió un 20% con respecto a un fin de semana normal en estas fechas. Esto significa que, en dos años, la ocupación acumulada durante Zaragoza Luce ha sido del 30% con respecto a un fin de semana de febrero.

Durante el festival, el Ayuntamiento de Zaragoza colocó distintos hitos de luz indicando los itinerarios para vez las diferentes obras de arte, y también la tecnología acompañó a los visitantes como herramienta para optimizar la experiencia reflexiva y emocional del público.

La plataforma digital que facilitó mapas interactivos y audioguías, registró casi 39.000 visitas, casi el doble de las 20.000 con las que cerró la primera edición. En total, más de 17.000 usuarios únicos utilizaron este apoyo a través de los dispositivos móviles que les permitió planificar los recorridos, profundizar en las obras y facilitar el acceso a la información.

PUNTOS DE INFORMACIÓN

El Ayuntamiento de Zaragoza y Antídoto, en colaboración con Turismo de Aragón, CaixaBank y RTVE, facilitaron puntos de información y difusión, distribución de programas en las Oficinas Municipales de Turismo y en las 25 oficinas de CaixaBank en Zaragoza, señalética específica y contenidos digitales accesibles mediante códigos QR y audioguías, que facilitaron conocer en detalle cada una de las intervenciones artísticas.

Muchos de los visitantes se acercaron al punto de difusión e información en la plaza del Pilar y pudieron consultar los recorridos también en los 10 nuevos mupis móviles que el Ayuntamiento de Zaragoza estrenó en Zaragoza Luce y que servirán como apoyo en las actividades culturales de calle.

FORMACIÓN Y EXPANSIÓN

En 2026, este festival ha añadido un día más, pero también organizo una jornada técnica como parte de un plan formativo que facilitó el contacto de los estudiantes con profesionales del ámbito artístico, arquitectónico y urbanístico.

A esto se sumó la participación directa en el festival de los alumnos con la exposición de una intervención artística del festival, Interferencias (plaza San Felipe) desarrollada por estudiantes de la Escuela de Arte de Zaragoza en colaboración con el creador local Néstor Lizalde. Por último, participaron en una visita guiada acompañados por el comisario y algunos de los artistas invitados.

Este festival ha generado una oportunidad que el Ayuntamiento de Zaragoza ha aprovechado para impulsar el prestigio de la ciudad a nivel internacional. La alcaldesa firmó el pasado día 20 la adhesión de Zaragoza a la asociación internacional LUCI de ciudades dedicadas al alumbrado urbano sostenible como herramienta social, cultural y económica.

Esta vinculación permite integrarse en una asociación sin ánimo de lucro, fundada en 2002 en Lyon (Francia) y que actúa como una red global de ciudades dedicadas al alumbrado urbano sostenible.

La asociación combina a ciudades miembros (autoridades locales) con miembros asociados del ecosistema de iluminación, como profesionales de la industria, agencias de diseño, artistas de luz, organizadores de festivales de luz, institutos de investigación y otros actores vinculados a la iluminación urbana.

En la actualidad, esta asociación que hoy recibe a Zaragoza como nuevo miembro, reúne a cerca de 70 ciudades miembros de todo el mundo que representan a más de 100 millones de habitantes, y más de 50 miembros asociados de alrededor de 40 países.