El Festival Trayectos propone cuatro días de danza contemporánea en espacios singulares de la ciudad

1098210.1.260.149.20260622101447 El Festival Trayectos llevará sus espectáculos a Harinera ZGZ, Azucarera, el Centro de Historias, el Patio Norte del Palacio de la Aljafería y el Patio Xior. - AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

ZARAGOZA 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

Zaragoza volverá a mirar la ciudad desde la danza contemporánea esta semana con la celebración de la XXIII edición del Festival Trayectos, que tendrá lugar del jueves 25 al domingo 28 de junio en distintos espacios no convencionales de la capital aragonesa.

Coorganizado por la Asociación Voces Humanas y el Ayuntamiento de Zaragoza, a través de la sociedad municipal Zaragoza Cultural, el festival reunirá este año a 14 compañías y artistas procedentes de Aragón, Galicia, Canarias, Cataluña, Comunidad Valenciana, Andalucía, Madrid y Extremadura, además de propuestas internacionales llegadas desde Francia y Alemania.

Durante cuatro jornadas, Trayectos desplegará una programación que convertirá Harinera ZGZ, Azucarera, el Centro de Historias, el Patio Norte del Palacio de la Aljafería y el Patio Xior en escenarios abiertos al diálogo entre cuerpo, arquitectura, ciudadanía y espacio público. Todas las actividades serán de acceso libre.

Trayectos volverá a situar esta semana a Zaragoza en el epicentro de la creación contemporánea en espacios urbanos y patrimoniales, reuniendo piezas de compañías de referencia, propuestas emergentes, procesos experimentales, laboratorios de creación y varios estrenos absolutos.

UNA EDICIÓN CON PREMIOS NACIONALES DE DANZA Y SELLO EUROPEO

La XXIII edición de Trayectos contará con la presencia de varias figuras reconocidas con el Premio Nacional de Danza, lo que refuerza el nivel artístico de la programación de este año. Entre ellas se encuentran Dácil González, Premio Nacional de Danza 2019; Melania Olcina, Premio Nacional de Danza 2023 en la categoría de interpretación, que participará en la parte formativa; y Janet Novás, Premio Nacional de Danza 2025, Goya a la Mejor Actriz Revelación 2024 y Premio Ojo Crítico de Danza.

Además, el propio festival mantiene de forma ininterrumpida desde 2015 el Sello EFFE, Europe for Festivals, Festivals for Europe, otorgado por la Asociación Europea de Festivales como reconocimiento a la excelencia artística, la dimensión internacional y la implicación con la comunidad.

CUATRO DÍAS DE PROGRAMACIÓN EN LA CIUDAD

La programación comenzará el jueves 25 de junio en Harinera ZGZ con "Corea. Máquina de escribir danza", un proyecto de creación digital impulsado por Alex Pachón que conecta escritura y movimiento a través de un alfabeto coreográfico interactivo.

La instalación permitirá transformar palabras y frases en secuencias coreográficas en tiempo real, convirtiendo el lenguaje escrito en danza viva. Durante la misma jornada también se celebrarán talleres participativos con Carla Sisteré para experimentar con este dispositivo.

El viernes 26 de junio, la actividad se trasladará a Azucarera con la muestra del Laboratorio de Creación Coreográfica dirigido por Iker Karrera, coreógrafo y director creativo con una amplia trayectoria vinculada a grandes producciones internacionales, musicales, cine y televisión.

La jornada continuará con "Lola y los Lamentos", de Andrea Castro; "Ojos del océano", de la compañía canaria Eszer; y "Manifesto", de Àngel Durán. Esta segunda jornada tendrá una especial conexión con la creación joven, tanto por la trayectoria de algunos de sus protagonistas como por los temas que atraviesan las piezas.

El sábado 27 de junio, el Centro de Historias acogerá una de las jornadas centrales del festival. La compañía aragonesa Peace of Mind estrenará "Huésped", mientras que el grupo Ayara, del Conservatorio Municipal Profesional de Danza de Zaragoza, presentará también el estreno de "Piel a Piel", una pieza centrada en la proximidad, la vulnerabilidad y los vínculos humanos.

La programación de esta jornada incorporará además la mirada internacional de Jack Bannerman, procedente de Alemania, con "Soft Animals", y de la compañía francesa Oups Dance Company, que presentará "Adsurbe", una creación que dialoga con el espacio urbano desde el humor y la fisicalidad. La noche finalizará con la tradicional Verbena Contemporánea "Bailando se entiende la gente", una invitación abierta a bailar y compartir la danza desde la participación ciudadana.

La clausura llegará el domingo 28 de junio con una doble programación. La jornada comenzará en el Patio Norte de la Aljafería con "A Ojo", de Carmen Fumero y Dácil González, dos creadoras canarias con una amplia trayectoria en danza contemporánea y artes del movimiento. A continuación, Janet Novás presentará "Feelings", una propuesta de una de las figuras más destacadas de la danza contemporánea española.

El cierre del festival se trasladará al Patio Xior, donde convivirán propuestas emergentes y consolidadas. El grupo Hécate, del Conservatorio Municipal Profesional de Danza de Zaragoza, estrenará "Haetges"; Kiko López presentará "Honest"; La maestra de Niablas estrenará "Doble doble"; Ana F. Melero y Luna Sánchez llevarán a escena "Pies de gallina"; y Los que Faltaban / La compañía joven de 180 presentarán "Pulsaciones X minuto".

FORMACIÓN, PARTICIPACIÓN Y APOYO AL TALENTO EMERGENTE

Más allá de la exhibición artística, Trayectos mantendrá esta semana su apuesta por la formación, la mediación y la participación comunitaria. En esta edición destacará el Laboratorio de Creación Contemporánea, dirigido por Iker Karrera y desarrollado junto a El Túnel, Centro de Arte para Jóvenes, en el que participantes de entre 18 y 30 años compartirán un proceso de investigación coreográfica integrado en la programación del festival.

El festival reforzará también su colaboración con el Conservatorio Municipal Profesional de Danza de Zaragoza, cuyos grupos Ayara y Hécate, formados por estudiantes de 5.º y 6.º curso, presentarán piezas de creación colectiva dentro del programa oficial. Esta línea de trabajo subraya el compromiso de Trayectos con el talento emergente, los jóvenes artistas y las nuevas generaciones de la danza.

REFENTE EN DANZA CONTEMPORÁNEA

Trayectos llegará a su XXIII edición como uno de los festivales de referencia de la danza contemporánea en espacio público en España, con una propuesta que combina exhibición artística, innovación escénica, formación, mediación y participación desde una mirada abierta y conectada con la ciudad. Su pertenencia a la Red Acieloabierto refuerza además la circulación de compañías, la cooperación entre festivales y la creación de oportunidades formativas y profesionales.

El festival mantendrá también su compromiso con la sostenibilidad, la accesibilidad y la responsabilidad social, mediante acciones orientadas a calcular, reducir y compensar la huella de carbono, así como a favorecer la participación de todas las personas. Con acceso libre a toda su programación hasta completar aforo, Trayectos volverá a integrar esta semana la danza contemporánea en la vida cotidiana de Zaragoza, proponiendo nuevas formas de mirar, recorrer y habitar sus espacios.