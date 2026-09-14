La final del Gran Premio de Guiñote Full Energía reunirá este domingo a 544 jugadores en la sala Multiusos de Zaragoza

Presentación del Gran Premio de Guiñote Full Energía que reunirá el 20de septiembre a 544 jugadores en la sala Multiusos de Zaragoza - DANI MARCOS

ZARAGOZA 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

La sala Multiusos del Auditorio Princesa Leonor acogerá el próximo domingo, 20 de septiembre, la gran final del Gran Premio de Guiñote Full Energía, que reunirá a un total de 544 jugadores que se han clasificado tras superar las diferentes fases previas disputadas en Aragón y en otras provincias como Soria, Tarragona, Castellón, Madrid o Burgos. Los ganadores podrán ostentar durante todo un año el privilegio de ser considerados los mejores jugadores de guiñote de la temporada.

El evento se ha presentado en rueda de prensa por el concejal delegado de Deportes del Ayuntamiento de Zaragoza, Félix Brocate, y miembros de la entidad organizadora, quienes han destacado la dimensión popular de una cita que convierte al guiñote, uno de los juegos de cartas más arraigados en Aragón, en protagonista de una gran jornada de convivencia y participación.

La segunda edición del campeonato ha contado con 272 sedes clasificatorias, en las que han participado más de 20.000 jugadores. Los mejores clasificados en estas fases han obtenido el pase a la gran final, que reunirá a los 544 participantes que competirán por el título.

La cita aspira además a convertirse en una gran fiesta alrededor del juego de cartas más popular de Aragón y con una amplia tradición también en algunas provincias limítrofes. La organización prevé la asistencia de más de 2.000 personas, entre jugadores y acompañantes, que podrán disfrutar durante todo el día de diferentes actividades y propuestas de ocio.

La jornada comenzará a las 09.30 horas y se prolongará hasta las 20.00 horas. El acceso será libre y el programa incluirá charanga, migas y una fiesta popular, además de diferentes actividades vinculadas al campeonato.

El Gran Premio de Guiñote Full Energía repartirá un total de 20.000 euros en premios. La pareja ganadora recibirá 12.000 euros, mientras que la segunda clasificada obtendrá 5.000 euros, la tercera 1.500, la cuarta 900 y las parejas clasificadas entre el quinto y el octavo puesto recibirán 150 euros cada.

Una vez finalizada la competición tendrá lugar, además, el sorteo de regalos aportados por los patrocinadores, como colofón a una jornada que busca celebrar no solo la competición, sino también el carácter social y popular del guiñote.