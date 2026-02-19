La firma de hipotecas en Aragón vuelve a tasas positivas con una subida del 6,1% en diciembre

Archivo - Bloque de viviendas de un edificio de ladrillo caravista - EUROPA PRESS - Archivo

El número de hipotecas constituidas sobre viviendas en Aragón en diciembre ha subido un 6,1% respecto al mismo mes del año anterior --frente a una subida del 17,4% a nivel nacional--, tras salir de tasas negativas y sumar un total de 976 operaciones. Si se compara con el mes anterior, las hipotecas firmadas retroceden en la comunidad, con una caída del 3,3%, según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En Aragón se prestaron 139,62 millones de euros para la constitución de hipotecas sobre viviendas en diciembre, un 20,29% más del capital prestado que hace un año. Comparado con el mes anterior, el capital prestado para constituir hipotecas subió un 6,9%

Atendiendo al total de fincas, se constituyeron un total de 1.252 hipotecas en la región, con un desembolso de capital de 262,02 millones de euros. De ellas, 23 fueron sobre fincas rústicas y 1.229 sobre urbanas.

De las 1.229 hipotecas constituidas sobre fincas urbanas en diciembre en Aragón, 976 fueron sobre viviendas; 3 en solares y 250 en otro tipo.

El número de operaciones que cambiaron de entidad --subrogaciones al acreedor-- fue de 28 y en 28 hipotecas cambió el titular del bien hipotecado --subrogaciones al deudor--. De las 195 hipotecas con cambios en sus condiciones, 139 fueron por novación.

Por el contrario, se cancelaron 1.295 préstamos sobre fincas en Aragón. De ellas 875 correspondieron a viviendas, 76 a fincas rústicas, 284 a urbanas y 60 sobre solares.

DATOS POR CCAA

Por comunidades autónomas, la firma de hipotecas registró un aumento en todas las regiones con La Rioja (+35,29%), Castilla-La Mancha (+30,61%) y Canarias (+29,06%) a la cabeza, salvo en Asturias con una caída del 4,07%.

En cuanto al importe prestado, aumentó en todas las comunidades con Cantabria (+60,54%), Canarias (+51,89%) y Navarra (+46,05%) anotando los mayores ascensos, y Murcia, (+7,05%), Madrid (+20,25%) y Aragón (+20,29%) en el lado contrario.

