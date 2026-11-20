La alcaldesa de Zaragoza Chueca, presenta seis nuevos autobuses de los 23 eléctricos que llegarán antes de fin de 2026 - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Zaragoza ha recepcionado los primeros seis nuevos autobuses, cien por cien eléctricos, de los 23 que llegarán antes de fin de año y que, en principio, se destinarán a las líneas 53, 44, 42 y 40, aunque estarán sujetos a las necesidades del servicio de transporte urbano.

Estos vehículos suponen un "nuevo impulso al proceso de electrificación del servicio, que en la actualidad cuenta con 112 autobuses cien por cien eléctricos, y conlleva que más del 50 por ciento de la flota será eléctrica este 2026", ha destacado la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca.

"Todos los autobuses que vamos incorporando no solamente son cero emisiones y, por lo tanto, contaminan menos, hacen menos ruido porque son muy silenciosos y también se nota un mayor confort, sino que también son mucho más cómodos y más seguros al incorporar nuevos sistemas de seguridad y también de accesibilidad", ha comentado Chueca.

Las nuevas unidades son todas del modelo Mercedes eCitaro, en su versión actualizada, que incorpora los elementos más modernos en la seguridad activa y pasiva, y de ayudas a la conducción. Entre ellos, una rampa manual en la puerta delantera; baterías de litio NMC de cuarta generación de 666 kwh; un nuevo eje motriz más eficiente y un sistema MirrorCam con mayor campo de visión y, como novedad, un sensor de fatiga del conductor.

MEJORAS EN TRE LINEAS DESDE FEBRERO

Chueca también ha anunciado que la incorporación de estos autobuses facilitará que, desde el 1 de febrero, se puedan introducir las primeras mejoras asociadas a la nueva contrata, cuya formalización definitiva está prevista para el mes de diciembre.

Estas mejoras se centrarán en las líneas 41, 59 y C4, que ya adaptarán sus frecuencias a lo fijado en el nuevo contrato. En la C4, además, se ampliará su recorrido para hacerla llegar hasta el intercambiador de Carlos V.

En el caso de la línea 41, que hace el trayecto Puerta del Carmen-Rosales del Canal, se incorporará un autobús más en días laborables, con lo que su frecuencia bajará hasta los 10,8 minutos, frente a los 13 actuales.

Respecto a la línea 59, entre Arcosur y el tranvía, la frecuencia se reducirá "muy notablemente" al pasar de 15 a 10 minutos en días laborables, y de 30 minutos a 15 en sábados y festivos.

La línea C4, entre la plaza de las Canteras y Puerto Venecia, recibirá un cambio importante en su recorrido, ya que se alargará hasta la Glorieta de Carlos V, lo que permitirá su uso para muchas personas que enlazan en esa zona tanto con el Tranvía como como con otros buses urbanos e interurbanos. Su frecuencia será de 18 minutos en todos los días de la semana.

UNA INVERSIÓN DE 18 MILLONES DE EUROS

La incorporación de los nuevos 23 autobuses cien por cien eléctricos se contempla en la prórroga del actual contrato de Avanza, dentro del plan de renovación de la flota. La inversión necesaria para su adquisición es de 14 millones de euros y a ello se suman las inversiones necesarias para ampliar los puntos de recarga para los autobuses, ubicados en las cocheras y cuyos trabajos de instalación están actualmente en marcha.

Una vez completada, la inversión en los cargadores se acercará a los 4 millones de euros, en concreto 3.942.309 euros, y hará posible disponer de los puntos necesarios para los 23 nuevos autobuses cien por cien eléctricos.

"Seguimos avanzando en el proceso de electrificación de la flota de bus urbano, un proyecto muy ambicioso que ya fue iniciado en la anterior Corporación Municipal y con el que estamos dando importante impulso a la movilidad sostenible en Zaragoza", ha resaltado Chueca.

En declaraciones a los medios de comunicación ha contado que a los 112 autobuses cero emisiones que circulan, día a día, en la ciudad, los 3 nuevos autobuses turísticos y estos 23 Mercedes eCitaro que llegarán en su totalidad antes de fin de año supondrá que "prácticamente la mitad de la flota será eléctrica, además de un buen número de vehículos híbridos, por lo que será cada vez más residual el uso de autobuses con motores de combustión tradicionales".

Los nuevos seis Mercedes eCitaro se incorporarán al trabajo tan pronto se complete el proceso de matriculación y la instalación de los diferentes elementos necesarios para su puesta en marcha, como las validadoras y los sistemas de gestión de la flota propios de la contrata.

REFLEJO DE LOS IMPUESTOS

La alcaldesa ha indicado que en estas adquisiciones "se materializa y se ve el esfuerzo inversor de donde van los impuestos de los zaragozanos".

Ha destacado el esfuerzo en llevar a cabo una "buena gestión" para que las infraestructuras y los servicios públicos en Zaragoza, "sin duda sean excelentes y sean pioneros a nivel nacional y los zaragozanos puedan sentirse orgullosos de ello".

Chueca ha avanzado que seguirá mejorando los servicios públicos y también seguirá escuchando lo que piden los vecinos para darles respuesta y sobre todo "el compromiso firme con el transporte público".

Al respecto, ha incidido en que el actual Gobierno de Zaragoza es el que "más se ha comprometido con la mejora del transporte público", que utilizan más de 400.000 personas cada día, que es la mitad de la población zaragozana, ya sea el autobús o el tranvía todos los días" y en función de esa prestación estudian "cómo atender esas peticiones de mejora de frecuencias, de conexiones y por supuesto el confort de la flota, que es tan importante".

A todo ello, se suma el mantener las bonificaciones del transporte púbico para que los usuarios puedan viajar "más barato que nunca, además hacerlo en las mejores condiciones, con las mejores frecuencias y con el mayor confort", ha concluido.

UNA INFRAESTRUCTURA QUE TRANSFORMA LA GESTIÓN

La primera fase de electrificación de las cocheras se inicia con la construcción de una nueva línea eléctrica de 1,5 kilómetros que conecta la subestación de Torre Olivera con una nueva subestación construida dentro de las cocheras municipales para transformar la alta tensión (45kV) a media (15kV). Se instalan entonces 75 cargadores: 37 de 100 kW para los vehículos de 12 metros y 38 de 150 kW para los vehículos articulados de 18 metros, así como un cargador rápido de 300 kW para cubrir situaciones imprevistas.

El pasado año se ponen en marcha otros 47 nuevos puntos de recarga, que se suman a los 75 anteriores. También en 2025 se incorpora el nuevo Puesto de Control Centralizado (PCC), una herramienta clave en este proceso de electrificación ya que aglutina la información, en tiempo real, de los sistemas de recarga de todos los autobuses eléctricos.

Para ello utiliza un sistema SCADA --Supervisor y Control and Data Adquisition--, una herramienta clave de la automatización industrial que permite supervisar y controlar el funcionamiento de instalaciones remotas a través de la recopilación, transmisión y análisis de datos en tiempo real.