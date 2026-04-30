El Fondo Ibercaja Deuda Pública 2029 ofrece una solución óptima para clientes que quieran rentabilizar sus ahorros

ZARAGOZA 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

Ibercaja Gestión lanza su nuevo fondo Ibercaja Deuda Pública 2029, una estrategia centrada en emisiones de deuda pública soberana, con vencimiento en la primera parte de 2029. Con este vehículo, la gestora busca ofrecer una solución atractiva para clientes que quieran protección frente al escenario de inestabilidad generado por el conflicto de Oriente Medio, sin renunciar a sus objetivos de ahorro en el medio y largo plazo.

La directora general de Ibercaja Gestión, Lily Corredor, ha señalado que "se trata de una solución óptima para clientes conservadores que quieran rentabilizar su ahorro, con una estrategia de deuda pública, con foco en la zona euro, que aprovechará el actual repunte de la curva de tipos para lograr rentabilidades atractivas".

Según Corredor, "hoy es posible comprar deuda pública de países como España, Francia o Italia con vencimiento dentro de tres años (abril de 2029) y rentabilidades en el entorno del 2,8%. En el último mes ha habido un repunte de 50 puntos básicos que se acabará revertiendo conforme se vaya aclarando la situación en Oriente Medio".

La guerra en Oriente Medio ha cambiado la dinámica del mercado en las últimas semanas, también para la renta fija. Aunque se pueda intuir que el final está cada día más próximo, la inestabilidad actual no puede cambiar el rumbo de los objetivos de ahorro.

El director de Negocio de Ibercaja Gestión, Miguel López, ha explicado que "tras los movimientos observados en las curvas de tipo soberanas en el último mes, es buen momento para aprovechar tácticamente los tramos medios de la curva que presentan ahora rentabilidades atractivas, sin olvidar otras soluciones de gestión activa, con mayor diversificación y carácter global, que nos permitirán en el medio plazo aspirar a mayores rentabilidades".

El fondo Ibercaja Deuda Pública 2029, cuya estrategia vence el 30 de abril de 2029, se encuentra en comercialización hasta el 30 de septiembre de 2026, o hasta alcanzar un volumen de 300 millones de euros, cerrándose en ese momento para nuevas aportaciones.

El fondo no tiene comisiones de reembolso, lo que permitirá a los partícipes contar con liquidez diaria a precios de mercado, sin penalizaciones.