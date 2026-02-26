El fondo de inversión y el plan de pensiones sostenibles de Ibercaja donan 75.000 euros a Hijas de la Caridad

Comedor social de Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl. - IBERCAJA

ZARAGOZA 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Fondo de Inversión Ibercaja Sostenible y Solidario y el Plan de Pensiones Ibercaja Sostenible y Solidario, en colaboración con Fundación CAI, han formalizado con las Hijas de la Caridad Obra Social San Vicente de Paúl un convenio de colaboración por un importe total de 75.000 euros que beneficiará a 190 personas en situación extrema de vulnerabilidad. Especialmente, este proyecto de Hijas de la Caridad ayuda a personas sin hogar a las que proporciona, en la ciudad de Zaragoza, un comedor social, un centro de día y varias viviendas de inclusión.

El proyecto va dirigido a colectivos desfavorecidos buscando restaurar su dignidad y mejorar su calidad de vida a través de procesos de inclusión, fomentando su promoción personal y autonomía. Para maximizar la eficacia, Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl trabajan en coordinación constante con entidades públicas y privadas para evitar duplicidades, unir esfuerzos, garantizar el éxito y llegar a un mayor número de personas.

La presencia de las Hijas de la Caridad en Zaragoza se inició en 1845, asumiendo desde entonces un compromiso con las necesidades de las personas más vulnerables de la ciudad y que ahora apoyarán durante los dos próximos años el Fondo de Inversión y el Plan de Pensiones Ibercaja Sostenible y Solidario.

El director territorial de Ibercaja en Aragón, Antonio Lacoma, ha visitado las instalaciones donde se desarrolla el proyecto "Acompañando Vidas", junto con el director de Fundación Caja Inmaculada, Jorge Barrachina.

Lacoma ha destacado la labor de las Hijas de la Caridad y ha ensalzado la entrega y dedicación de estas hermanas, así como la de todos los profesionales y voluntarios que trabajan para proporcionar una vida mejor "a estas personas tan vulnerables y con tantas necesidades de lo más básico como un techo y un plato de comida. Colaborar en este tipo de proyectos es lo que nos hace a todas las personas que formamos parte de Ibercaja estar orgullosos de pertenecer a la plantilla del Banco".

En este sentido, el director territorial ha destacado la particularidad de que los accionistas de Ibercaja son cuatro Fundaciones y que el 100% de los beneficios van destinados a la sociedad a través de las acciones que despliegan estas Fundaciones en sus distintos territorios de actuación.

Por su parte, el director de la Fundación Caja Inmaculada, Jorge Barrachina, ha definido como "auténticos héroes del siglo XXI" al equipo de las Hijas de la Caridad, afirmando: "Sin vosotros, esta sociedad estaría desarticulada".

Durante estos años, esta iniciativa ha apoyado de forma activa distintos programas desarrollados en Zaragoza como Banco de Alimentos de Zaragoza; el Comedor de la Parroquia de Nuestra Señora del Carmen de Zaragoza; la Coordinadora de Personas sin Hogar de Zaragoza y diferentes colaboraciones con las fundaciones El Tranvía; Adunar; Neuópolis, Tau San Eugenio o Atades.

Esta donación de 75.000 euros a Hijas de la Caridad se enmarca en la iniciativa de Ibercaja 'Tu dinero con corazón' que, desde 2020, ha ayudado a 152 proyectos con 5.580.000 euros en donaciones, y que cuenta con un espacio web propio de acceso público en www.ibercaja.es, cuya finalidad es informar a los partícipes y a la sociedad en general de los proyectos solidarios que apoyan.

Mediante la inversión socialmente responsable, a través del fondo de inversión y el plan de pensiones sostenibles y solidarios de Ibercaja, los partícipes de estos productos pueden ayudar a construir un mundo mejor, colaborando con iniciativas y acciones solidarias de diversas entidades sociales, al mismo tiempo que rentabilizan sus ahorros. Ibercaja viene impulsando en los últimos años este tipo de inversión con criterios solidarios.

El patrimonio administrado actualmente es de 830 millones de euros, y cuenta con 40.000 partícipes. Además de sostenibles y solidarios, estos productos ofrecen una positiva rentabilidad. En 2025, en particular, el Plan de Pensiones ha tenido una rentabilidad del 3,03% en 2025 y del 11,61% en 2024 y el Fondo de Inversión, de un 3,72% en 2025 y un 10,41% en 2024.