El Forau de la Tuta abrirá sus puertas para mostrar los avances de la sexta campaña arqueológica

El yacimiento arqueológico de El Forau de la Tuta celebrará el próximo sábado 25 de julio una jornada de puertas abiertas en dos turnos en horario de 9.30 y 10.45 para mostrar los principales avances y hallazgos de la sexta campaña de excavaciones - ARTIEDA ROMANA

ARTIEDA (ZARAGOZA), 21 (EUROPA PRESS)

El yacimiento arqueológico de El Forau de la Tuta, en Artieda, celebrará el próximo sábado 25 de julio una jornada de puertas abiertas para dar a conocer los principales avances de la sexta campaña de excavaciones, que se desarrolla entre el 6 y el 31 de julio. La iniciativa incluirá visitas guiadas, actividades didácticas y el estreno de un audiovisual que recorre la historia del enclave y la evolución de las investigaciones realizadas durante los últimos años.

La actividad se desarrollará en dos turnos, a las 9.30 y a las 10.45 horas, y permitirá a los asistentes recorrer el yacimiento acompañados por el equipo investigador, que explicará sobre el terreno las estructuras descubiertas, las metodologías empleadas y los trabajos desarrollados durante la presente campaña.

Además de las visitas al enclave arqueológico, la programación se completará con actividades divulgativas en la ermita de San Pedro, con el objetivo de acercar el proceso de investigación arqueológica a públicos de todas las edades y poner en valor el patrimonio histórico del municipio.

La principal novedad de esta edición será el estreno de un documental dedicado a El Forau de la Tuta, que repasará la historia del yacimiento desde los primeros indicios arqueológicos hasta las campañas más recientes, mostrando el trabajo realizado por investigadores, estudiantes, instituciones y vecinos de Artieda para recuperar y estudiar este asentamiento romano.

AVANZAN LAS EXCAVACIONES DEL EDIFICIO TERMAL ROMANO

Uno de los principales objetivos de la campaña de este verano es concluir la excavación del monumental edificio termal descubierto en 2021. Aquel año salió a la luz un mosaico bicromo identificado como el pavimento del vestibulum, mientras que en 2022 apareció un segundo mosaico, asociado a un posible frigidarium. Ambos conjuntos destacan por su calidad artística, con una escena figurada de thíasos marino y una composición geométrica, respectivamente.

Los trabajos incluyen a su vez la apertura de un segundo sector de excavación, seleccionado a partir de estudios realizados mediante técnicas no invasivas de teledetección. Esta intervención permitirá contrastar las anomalías detectadas y seguir avanzando en el conocimiento de la extensión, la organización urbana y la evolución histórica de la antigua ciudad romana.

La campaña está coordinada por investigadores de la Universidad de Zaragoza y del Instituto de Patrimonio y Humanidades (IPH), junto al Institut Ausonius CNRS-Université Bordeaux Montaigne, y cuenta además con la participación de 16 estudiantes de la Universidad de Zaragoza gracias a un convenio de prácticas entre Universa y el Ayuntamiento de Artieda, así como al programa Campus Rural.

UN PROYECTO PARA CONSERVAR Y DIVULGAR EL PATRIMONIO

La jornada de puertas abiertas se enmarca en la estrategia del Ayuntamiento de Artieda para impulsar la investigación, conservación y difusión de El Forau de la Tuta, declarado Bien de Interés Cultural por el Gobierno de Aragón.

Desde 2023, la torre de la iglesia de San Martín de Tours alberga una exposición permanente dedicada al yacimiento, en la que pueden contemplarse piezas arqueológicas, una reproducción a escala real del mosaico descubierto en 2021 y una réplica de la inscripción funeraria de Valeria Massa.

A ello se suma la reciente adquisición del yacimiento por parte del consistorio, una actuación que permitirá garantizar su protección, facilitar la continuidad de las investigaciones y avanzar en su futura puesta en valor. La participación en la jornada será gratuita, aunque será necesaria inscripción previa para asistir a cualquiera de los dos pases programados.