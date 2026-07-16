Fraga avanza en su Plan de Accesibilidad con una nueva actuación en el cruce de Príncipe de Viana y Pío Baroja

El Ayuntamiento elimina barreras arquitectónicas en esta intersección y ya ha ejecutado cinco de las 18 actuaciones prioritarias previstas para mejorar la movilidad en la ciudad - AYUNTAMIENTO DE FRAGA

FRAGA (HUESCA), 16 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Fraga continúa desarrollando su Plan de Accesibilidad con una nueva actuación destinada a eliminar barreras arquitectónicas en la vía pública. Esta semana han comenzado los trabajos de mejora en la intersección de las calles Príncipe de Viana y Pío Baroja, donde se está adaptando el entorno para facilitar los desplazamientos de las personas con movilidad reducida.

La intervención consiste en el rebaje de los bordillos de las aceras y la posterior habilitación de un nuevo paso de peatones, una actuación que permitirá eliminar uno de los obstáculos que dificultaban el tránsito diario de personas usuarias de sillas de ruedas, familias con carritos de bebé y otros vecinos con necesidades de movilidad.

Estas obras forman parte del Plan de Accesibilidad impulsado por el consistorio, un documento elaborado de manera conjunta con las asociaciones fragatinas de personas con discapacidad para identificar las principales barreras existentes en la ciudad y establecer una hoja de ruta con actuaciones prioritarias.

En total, el plan contempla 18 intervenciones distribuidas por distintos puntos del municipio. Con la actuación iniciada esta semana, el Ayuntamiento ya ha ejecutado cinco de esas mejoras previstas.

El alcalde de Fraga, Ignacio Gramún, ha destacado que el desarrollo del plan es fruto "del diálogo y del consenso con las asociaciones de personas con discapacidad de Fraga", cuyas aportaciones, ha señalado, "son fundamentales para detectar las necesidades reales de movilidad en el día a día".

UN MUNICIPIO MÁS ACCESIBLE E INCLUSIVO

Gramún ha subrayado que este tipo de actuaciones permiten avanzar hacia "un municipio sin barreras", donde todos los vecinos puedan desplazarse "con total autonomía y seguridad por nuestras calles y acceder a las instalaciones municipales".

En la misma línea, el concejal de Movilidad, Óscar Gracia, ha asegurado que el objetivo del equipo de gobierno es seguir transformando Fraga en "una ciudad más inclusiva, cómoda y segura", eliminando progresivamente aquellos elementos que dificultan que cualquier persona pueda disfrutar de los espacios públicos "en igualdad de condiciones".

La actuación en el cruce de Príncipe de Viana y Pío Baroja se suma a otras cuatro mejoras ejecutadas anteriormente dentro del mismo plan. Entre ellas figura la instalación de un semáforo acústico adaptado para personas con discapacidad visual en la avenida de Aragón 134.

Asimismo, se ha señalizado un itinerario accesible en la Estación de Autobuses, se ha renovado el pavimento exterior de la Piscina Climatizada para mejorar la seguridad de los usuarios y se han instalado baldosas podotáctiles frente a las escaleras de acceso al Parque Fluvial, facilitando la orientación de personas con discapacidad visual.

Con estas actuaciones, el Consistorio fragatino continúa desarrollando un plan que pretende mejorar la accesibilidad en distintos espacios públicos del municipio, eliminando barreras arquitectónicas y favoreciendo una movilidad más segura y autónoma para toda la ciudadanía.